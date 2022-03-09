شوف عروض بنده الأسبوعية 10 مارس 2022 تخفيضات شهر الخير

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عمر شويل - جدة تعد عروض بنده الأسبوعية من العروض التي عليها اقبال كبير من جميع المواطنين في مختلف المدن في المملكة العربية السعودية حيث تحتوي علي جميع ما يحتاجونه من مستلزمات و أدوات وملابس بتخفيضات كبيره للغاية كما تقدم أيضا في جميع متاجرها جميع السلع الرمضانية بخصومات كبيره جدا لعملائها كي يستفيدوا اقصي استفادة من هذا العرض الذي يستمر لفتره محدودة حيث تحتوي علي جميع أنواع المشروبات و التمر و المكسرات وكذالك الحلويات الشرقية والغربية وجميع البقوليات أيضا.

عروض بنده الأسبوعية

تضم عروض بنده جميع الأدوات الكهربائية وجميع الأجهزة المنزلية التي يحتاج اليها كل منزل كما تقدم أيضا جميع أنواع الجوالات بمختلف انوعها مثل سامسونج و نوكيا و ايفون بخصومات كبيره للغاية كما تقدم لعملائها من خلال عروضها خصم 50% علي الخضروات و الفواكه الطازجة بمختلف أنواعها وكذالك الأسماك واللحوم المجمدة والطازجة أيضا كما تشمل عروض بنده الأسبوعية أيضا جميع انواع الجبن ومستحضرات التجميل الخاصة بالرجال و النساء.

مجله عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي جميع أنواع الزيتون حيث تقدم الزيتون الأخضر والأسود بسعر 24.95 ريال سعودي كما تتوي أيضا علي المخلل الخيار بسعر 15.95 ريال سعودي وشراب قصب السكر والطحينة وجميع أنواع الجبن حيث تقدم لعملائها جبن رومي بسعر 44.95 ريال سعودي و لبنه تركيه بسعر 20.95 ريال سعودي وجبن قليل الدسم و القشطة الطازجة بسعر 24.95 ريال سعودي فقط وجبن قليل الدسم أيضا وجميع أنواع المخبوزات الطازجة.

كانت هذه مجله العروض الخاصة بعروض بنده اليوم 10 مارس 2022 والتي قدمناها لكم من خلال موقع ثقفني حيث ان هناك عمليات بحث كبيره للغاية لمعرفه اجدد العروض من بنده وهايبر بنده للاستفادة من تلك الخصومات التي تقدمها علي جميع المنتجات والسلع كالمواد الغذائية والمنظفات التي تحتاج اليها جميع النساء لتنظيف البيت حيث ان هذه العروض تستمر لفتره بسيطة لذالك سارعوا قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه من الأسواق من جميع المدن في المملكة العربية السعودية.

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