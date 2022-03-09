أسرع طريقة تنظيف الكرش بقرصين أسبرين بسرعة الصاروخ هتنضفي 10 كيلو في 5 دقائق بدون حك

من المعروف أن الكرشة والفشة من الأطعمة الشهية التي يفضلها بعض الناس والمعروف تداولها باسم الحلويات التي يذهب بعض الناس إلى بعض المطاعم الفخمة لتناولها وذلك نظراً لصعوبة تنظيفها لبعض ربات البيوت علاوة على أن الكرشة والفشة والحلويات بوجه عام من الأطعمة غالية الثمن ولكن سوف يتم في هذا المقال عرض طريقة سهلة ومبسطة لتنظيف الكرشة والفشة بأقل الإمكانيات وبطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة ستجعلك تأكليها مرة كل الأسبوع

طريقة تنظيف الكرشة بقرصين أسبرين بسرعة الصاروخ

المكونات:-

●٤كوب من الماء .

●٣معالق من الملح.

●ملعقتين من الخل .

●٢ملعقة من بيكربونات الصوديوم

●قرصين من الأسبرين .

طريقة تنظيف الكرشة

نقوم بخلط تلك المكونات ببعضها البعض ونترك بها الكرشة حوالى 15دقيقة إلى 20دقيقة.

نحضر السكين ونقوم بتقشيرها وسنلاحظ بكل سهولة إنها تنظف بكل سهولة ويسر .

أهمية تناول الكرشة والحلويات بوجه عام :-

علاوة على مذاق الكرشة الشهي واللذيذ إلا إنها لها فوائد لا تعد ولا تحصى ومنها :-