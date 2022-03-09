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عمر شويل - جدة أسرع طريقة تنظيف الكرش بقرصين أسبرين بسرعة الصاروخ هتنضفي 10 كيلو في 5 دقائق بدون حك - ثقفني
المكونات:-
من المعروف أن الكرشة والفشة من الأطعمة الشهية التي يفضلها بعض الناس والمعروف تداولها باسم الحلويات التي يذهب بعض الناس إلى بعض المطاعم الفخمة لتناولها وذلك نظراً لصعوبة تنظيفها لبعض ربات البيوت علاوة على أن الكرشة والفشة والحلويات بوجه عام من الأطعمة غالية الثمن ولكن سوف يتم في هذا المقال عرض طريقة سهلة ومبسطة لتنظيف الكرشة والفشة بأقل الإمكانيات وبطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة ستجعلك تأكليها مرة كل الأسبوع
طريقة تنظيف الكرشة بقرصين أسبرين بسرعة الصاروخ
المكونات:-
●٤كوب من الماء .
●٣معالق من الملح.
●ملعقتين من الخل .
●٢ملعقة من بيكربونات الصوديوم
●قرصين من الأسبرين .
طريقة تنظيف الكرشة
- نقوم بخلط تلك المكونات ببعضها البعض ونترك بها الكرشة حوالى 15دقيقة إلى 20دقيقة.
- نحضر السكين ونقوم بتقشيرها وسنلاحظ بكل سهولة إنها تنظف بكل سهولة ويسر .
أهمية تناول الكرشة والحلويات بوجه عام :-
علاوة على مذاق الكرشة الشهي واللذيذ إلا إنها لها فوائد لا تعد ولا تحصى ومنها :-
- تعد الكرشة من أحدى مكونات المعدة للحيوانات الكبيرة التي تتميز التي غنية جداً بالبروتينات والعناصر الأخرى مثل البوتاسيوم والماغنسيوم بالإضافة إلى الأملاح المعدنية .
- تحتوي الكرشة أيضاً على فيتامين ب12 بكميات كثيرة المفيد جداً للإنسان وخاصة السيدات التي تقوم بالرضاعة أو السيدة الحامل .
- كما يعمل فيتامين ب12على تقوية الأعصاب ويحافظ على البشرة وصحة الجلد والكبد كما أنه يدعم الجهاز المناعي ويقويه.
- كما إنها من الآكلات الدسمة جداً التي تشعر الإنسان بالشبع .
- ينصح الأطباء بتناول الكرشة لمن يعاني من الأنيميا وفقر الدم حيث إنها تمد الجسم بالعناصر المهمة مثل الفسفور والطاقة التي تشعر المرء بأنه قادر على القيام بعمله.
- علاوة على الفوائد الأخرى للكرشة والفشة وغيرها وبذلك يمكننا بعد الأن تناولها بكل سهولة وتنظيفها بطريقة سهلة لا تستغرق أي وقت.