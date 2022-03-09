طرد البرص أو الوزغ من المنزل والتخلص من الزواحف نهائيا بطريقة فعالة ومجربة

نجد أن البرص أو الوزغ من الزواحف المزعجة جدا وذا شكل قبيح تظهر في فصل الصيف بكثرة وفي الأماكن الرطبة ويمكن أن تدخل من النوافذ أو البلكونات، سعت الكثير من السيدات بالبحث عن طريقة لطردهم من المنزل، لذلك سوف نوضح أهم الطرق التي تساعد على طرده من المنزل ونعرضها لكم من خلال هذا المقال.

طرق طرد البرص من المنزل

توجد كثير من الطرق التي تساعد على طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا ويجب عملها بدقة حتى نستطيع التخلص منه وسوف نوضح تلك الطرق من خلال النقاط التالية..

قشر البيض: يكون قشر البيض مخيف جدا بالنسبة للبرص حيث عندما نضعه في أماكن وجوده يظن أنه بيض ثعبان مما يجعله يخاف ويهرب بعيدا.

الثوم: يتميز الثوم برائحته النفاذة التي تساعد على طرد البرص، حيث كل ما علينا هو وضع فصوص من الثوم المقشرة والمقسومة نصفين في أماكن تواجد البرص.

خليط من كرات البن والتبغ: حيث يمكن أن نحضرها ونخلطها جيدا ونشكل منها كرات ونضعها بالقرب من أماكن تواجد البرص حيث أن رائحتهم تساعد على طرده.

عمل ألواح خشبية وطلائها بالغراء: هذه الطريقة تساعد على عدم دخول البرص إلى المنزل، حيث كل ما علينا نقوم بوضع تلك الألواح بالقرب من النوافذ وذلك حتى يلتصق بها البرص عند دخوله إلى المنزل.

نصائح يجب أتباعها للتخلص من البرص

هناك عدة نصائح عامة عندما نقوم بالتعرف عليها تساعد في القضاء على تواجد البرص بشكل نهائي فكل ما علينا هو.