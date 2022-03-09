طريقة تنظيف السجاد بالملح على الناشف للتخلص من البقع في 5دقائق بدون حك أو مجهود

يعتبر غسل وتنظيف السجاد من الأمور المرهقة عند بعض السيدات التي تحتاج إلى الوقت والجهد وأحياناً يضطر بعض السيدات بتنظيفها في الخارج مقابل دفع المال نظراً لصعوبة إزالة البقع وحك واستهلاك الكثير من المساحيق والماء وخصوصاً في فصل الشتاء وفي هذا المقال سنعرض لكي سيدتي الطريقة السخلة للتخلص من البقع بدون ماء وبدون الحاجة إلى بذل مجهود او استهلاك الطرق وبدون الحاجة إلى مسحوق أيضاً .

طريقة تنظيف السجاد بالملح على الناشف بدون الحاجة إلى مساحيق :

أول خطوة وهي تنظيف السجاد من الأتربة جيداً بواسطة المكنسة العادية وإزالة جميع الشوائب التي عليها .

نحضر كيس الملح ونقوم برشه على السجادة وتوزيعه وخاصة البقع .

نقوم بإحضار فرشة خشنة ويتم حك السجادة على الناشف جزء جزء .

يقوم الملح بامتصاص الأتربة والأوساخ على السجاد .

يتم حك الأجزاء التي يوجد بها بقع جيداً .

نلاحظ زوال الأتربة والشعر والشوائب التي على السجاد بهذه الطريقة .

نلاحظ زوال الأتربة والشعر والشوائب التي على السجاد بهذه الطريقة . نقوم بكنس السجادة مرة أخرى .

نحضر فوطة ونبللها بقليل من الماء ونقوم بحك السجاد مرة أخرى على الناشف .

تنظيف السجاد في المنزل

وفي النهاية نلاحظ الفرق الرهيب بين قبل حك السجاد وبعد حك السجاد حيث نلاحظ نظافة السجاد ولمعانه وخروج الأوساخ والأتربة والشوائب التي كانت تحتاج لبذل الجهد للتخلص منها، ونلاحظ أننا لم نستهلك أي من المساحيق وهذه الطريقة بسيطة وسهلة وتوفر الوقت علاوة على أنها توفر شراء المساحيق باهظة الثمن حيث يصعب على بعض السيدات غسل السجاد بالطرق التقليدية إليكي هذه الطريقة سيدتي، كما أنه يمكن عمل هذه الطريقة مرتين في الأسبوع نظراً لأنها تستغرق ما يقارب من 15دقيقة إلى نصف ساعة حسب حجم ومساحة السجادة التي تقوم بغسلها في المنزل، ولكن النتيجة مضمونة.