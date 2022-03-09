جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى 500 جنية اغلقه فورا بعد الاستخدام هتوفر كتير جدا

ارتفاع فاتورة الكهرباء من الأشياء المزعجة التي يعاني من الكثير خلال وقتنا الحالي، حيث يعتبر استهلاك الكهرباء للأجهزة بحد معين قد يوفر الكثير، ونجد أنه يتوافر في المنزل عدة أجهزة ولأننا نجهل بعض الأمور في تشغيل الكهرباء؛ فهذا الأمر يكلفنا الكثير من المال وهذا ما نتعرف عليه اليوم من خلال مقالنا هذا حتى نقتصد كثير من الاستهلاك الشهري للكهرباء.

سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

من الأسباب التي تجعل الفاتورة مرتفعة هو عدم ترشيد استهلاك الكهرباء، وهذا من الممكن أن تتضاعف بسبب الاستعمال المفرط لبعض الأجهزة، ومن بين هذه الأجهزة الكاتل أو ما يسمى الغلاية الكهربائية التي يتم تشغيلها بصفة مستمرة بدون ما نشعر أنها هي المتسببة في هذا الارتفاع المبالغ فيه، على الرغم من أنه سريع الأداء في غلي الماء للكثير من الأغراض، إلا أنه يستهلك جزء كبير من الطاقة، كما أنه من الخطأ الشائع ترك الجهاز متصل بالمقبس الكهربائي، وهذا يعمل على تعزيز استهلاك الكهرباء.

نصائح يجب اتباعها لكي تتجنب ارتفاع الفاتورة

من النصائح اليومية التي من خلالها يتم ترشيد الاستهلاك هو الآتي: