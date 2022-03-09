نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى 500 جنية اغلقه فورا بعد الاستخدام هتوفر كتير جدا في المقال التالي
ارتفاع فاتورة الكهرباء من الأشياء المزعجة التي يعاني من الكثير خلال وقتنا الحالي، حيث يعتبر استهلاك الكهرباء للأجهزة بحد معين قد يوفر الكثير، ونجد أنه يتوافر في المنزل عدة أجهزة ولأننا نجهل بعض الأمور في تشغيل الكهرباء؛ فهذا الأمر يكلفنا الكثير من المال وهذا ما نتعرف عليه اليوم من خلال مقالنا هذا حتى نقتصد كثير من الاستهلاك الشهري للكهرباء.
سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء
من الأسباب التي تجعل الفاتورة مرتفعة هو عدم ترشيد استهلاك الكهرباء، وهذا من الممكن أن تتضاعف بسبب الاستعمال المفرط لبعض الأجهزة، ومن بين هذه الأجهزة الكاتل أو ما يسمى الغلاية الكهربائية التي يتم تشغيلها بصفة مستمرة بدون ما نشعر أنها هي المتسببة في هذا الارتفاع المبالغ فيه، على الرغم من أنه سريع الأداء في غلي الماء للكثير من الأغراض، إلا أنه يستهلك جزء كبير من الطاقة، كما أنه من الخطأ الشائع ترك الجهاز متصل بالمقبس الكهربائي، وهذا يعمل على تعزيز استهلاك الكهرباء.
نصائح يجب اتباعها لكي تتجنب ارتفاع الفاتورة
من النصائح اليومية التي من خلالها يتم ترشيد الاستهلاك هو الآتي:
- من الأجهزة التي توجد بالمنزل المكيف الكهربي، وهذا الجهاز من أكبر الأجهزة التي تستهلك أكبر كمية من الطاقة؛ فيجب علينا تشغيله في وقت الاحتياج فقط.
- وأيضا السخان من بين الأجهزة الكبيرة التي تساعد في ارتفاع فاتورة الكهرباء وخاصة في فصل الشتاء؛ حيث أن الكثير منا يستخدمه بكثرة في كثير من الأغراض المنزلية، وهذا من الخطأ الكبير المتسبب في ارتفاع الفاتورة أيضا؛ فيجب علينا استخدام السخان في نطاق معين فقط.
- كما أنه من المعروف أنه يوجد أيضا المدفأة الكهربائية وهي من ضمن الأجهزة المستهلكة للكهرباء.