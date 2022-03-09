طريقة عمل مصيدة ذباب وناموس لا تخطر على البال قل وداعا لشراء الأقراص والمبيدات الحشرية

الذباب والناموس من أكثر الحشرات المزعجة وخاصة في فصل الصيف والذباب ينقل البكتيريا والجراثيم على أقدامه من مكان إلى آخر والناموس يقوم بامتصاص الدم ويسبب حساسية خاصة للأطفال وتعانى جميع ربات البيوت من هذه المشاكل على الرغم من نظافة المكان ولذلك تلجأ لشراء مبيدات حشرية ولكن تكون حريصة على خروج أطفالها قبل استخدام هذه المبيدات حتى لا يستنشقوها وتضرهم.

طريقة عمل مصيدة الذباب والناموس

يمكن إعداد تلك المصيدة بمكونات موجودة في كل بيت

المكونات:

السكر نصف كوب.

الخميرة الفورية ملعقة صغيرة.

زجاجة بلاستيك فارغة.

قلم .

سكين.

أما طريقة التحضير:

حيث أنه لا بد في البداية أن يكون باستخدام القلم يتم رسم خط على الزجاجة يقسمها نصفين.

تقطع الزجاجة نصفين مستخدما السكين.

يوضع في النصف السفلي الزجاجة الخميرة والسكر والماء مع إذابة المكونات معا.

يغطي الجزء العلوي من الزجاجة بكيس من البلاستيك به العديدة من الثقوب لإخراج الرائحة.

عندما يشم الذباب والناموس رائحة خميرة السكر النفاذة سوف يموت على الفور دون الحاجة إلى مبيدات حشرية أو أقراص.

يجب تغيير المصيدة كل عشرة أيام كحد أقصى.

طرق طرد الذباب والناموس من المنزل