نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات مكتبة جرير المذهلة 60% على الهواتف و الشاشات حتى نهاية مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات مكتبة جرير المذهلة 60% على الهواتف و الشاشات حتى نهاية مارس، يتوفر سامسونج جالكسي ايه 72 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام باللون الأسود بسعر 1499 ريال بدلاً من 1699 ريال خصم 11%، يتوفر هواوي نوفا 9 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام باللون الأزرق بسعر 1599 ريال بدلاً من 1899 ريال خصم 15% ضمن عروض الهواتف مكتبة جرير.

عروض الهواتف مكتبة جرير

يتوفر شاومي 11 تي برو تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجابايت و 12 جيجا رام أزرق سماوي بسعر 2349 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 12%، يتوفر ضمن عروض الهواتف مكتبة جرير هونر 50 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام لون الكريستال الصقيع بسعر 2099 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 16%، يتوفرضمن عروض مارس 2022 سامسونج جالكسي زد فيليب 3 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجابايت و8 جيجا رام باللون الكريمي بسعر 3499 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 12% بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 569 ريال.

تخفيضات الشاشات مكتبة جرير

يتوفر سكاي وورث أندرويد تلفزيون 65 بوصة مع تقنية 4K الترا اتش دي باللون الفضي بسعر 2799 ريال بدلاً من 3599 ريال خصم 22%، يتوفر ضمن عروض حتى نهاية مارس 2022 تي سي إل تليفزيون 55 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي اندرويد باللون الأسود بسعر 1999 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 16% بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 399 ريال، كما يتوفر ضمن تخفيضات الشاشات مكتبة جرير سوني تليفزيون 55 بوصة مع دقة 4K الترا اتش دي دي ال اي دي أندرويد باللون الفضي، بسعر 3049 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 49%.

خصومات مكتبة جرير المذهلة 60%

يتوفر ال جي تليفزيون 55 بوصة بدقة نانو سل 4K الترا اتش دي تلفزيون ذكي باللون الأسود بسعر 2999 ريال بدلاً من 7499 ريال خصم 60%، يتوفر ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير هاير تليفزيون 65 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي دي ال اي دي تلفزيون أندرويد باللون الأسود، ضمن تخفيضات نصف الثمن مكتبة جرير بسعر 2549 ريال بدلاً من 4899 ريال خصم 47%، يتوفر ال جي تليفزيون 55 بوصة مع تقنية 4K الترا اتش دي تلفزيون ذكي باللون الأسود بسعر 2849 ريال بدلاً من 4799 ريال خصم 40%.

عروض مكتبة جرير حتى نهاية مارس

يتوفر شاومي مي تي في بي 1 دقة 4K الترا اتش دي دي ال اي دي 50 بوصة تلفزيون ذكي باللون الأسود، ضمن تخفيضات مارس 2022 بسعر 1699 ريال بدلاً من 2549 ريال خصم 33%، يتوفر ضمن عروض مكتبة جرير على أجهزة اللاب توب و الأجهزة اللوحية أبل ايماك كمبيوتر مكتبي شامل حجم 27 بوصة إنتل كور الجيل الثامن سعة 4 جيجابايت و 512 جيجابايت و8 جيجا رام بسعر 7999 ريال بدلاً من 9439 ريال خصم 15%.

يتوفر آيسر نيترو 5 كمبيوتر محمول حجم 15.6 بوصة إنتل كور بسعر 4999 ريال بدلاً من 6299 ريال خصم 20%، كما يتوفر ضمن عروض أجهزة اللاب توب مكتبة جرير هواوي ميت بوك دي 15 كمبيوتر محمول حجم 15.6 بوصة إنتل كور اي 3 الجيل العاشر إنتل يو إتش دي جرافيكس سعة 256 جيجابايت بسعر 1999 ريال بدلاً من 2599 ريال خصم 23% ضمن تخفيضات مارس مكتبة جرير 2022.