شوف عروض العثيم على الجوالات بمناسبة رمضان وخصومات مذهلة على التجهيزات المنزلية

في أسبوعها الثاني على التوالي تستمر عروض العثيم في طرح تخفيضات كبيرة على مئات الأصناف والسلع المختلفة بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان المبارك. ومن أبرز ما يعرضه العثيم مول أنواع مختلفة من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المختلفة. كما توجد خصومات على عدة أجهزة منزلية كهربية ومستلزمات المطبخ أيضاً. وغالباً ما ينتظر المواطنين والمقيمين هذه العروض لشراء احتياجاتهم من السلع المختلفة بأسعار أقل.

عروض العثيم

استخدمي عجانة كولين سعة الخمس لترات لإعداد وصفات المعجنات المختلفة بسهولة ويسر وبكفاءة عالية مقابل 369 ريال للحبة.

قدر ضغط كهربائي كولين سعة 10 لتر مقابل 329 ريال للحبة.

هومر قدر كهربائي معروض بسعر 199 ريال.

قلي الأطعمة بسهولة ويسر مع مقلاة هومر الكهربائية سعة 2.6 لتر سعر الحبة 199 ريال فقط.

ميكرويف نيكاي سعة 30 لتر مقابل 389 ريال.

فرن كليك أون الكهربائي سعة 48 لتر بسعر 269 ريال للحبة.

اصنعي أشهى معجنات البيتزا والخبز باستخدام صانعة الخبز جي في سي المعروضة مقابل 149 ريال للحبة.

خلاط يدوي اي تي سي 2 × 1 بسعر 59 ريال.

ميكروويف كولين ديجتال سعة 20 لتر مقابل 279 ريال سعودي.

قطاعة خضار أي تي سي بسعر 69 ريال.

براد ماء كليك أون سعر الحبة 399 ريال.

العثيم مول

احصل على صانعة القهوة أي تي سي مقابل 69 ريال.

اشتري خلاط أي تي سي مع مطحنة لطحن التوابل والمكسرات مقابل 79 ريال فقط.

أسواق العثيم

احصل على هاتف سامسونج أي 02 سعة 32 جيجا الجيل الرابع مقابل 435 ريال.

اشتري من العثيم مول جوال سامسونج أي 22 سعة 64 جيجا بايت، مقاس الشاشة 6.6 بوصة يحتوي على أربعة كاميرات خلفية وكاميرا سيلفي أمامية، كما يوجد بالهاتف رامات 4 جيجا ويدعم الجيل الخامس من الشبكات، متوفر مقابل 729 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 72 سعة 128 جيجا، شاشة 6.7 بوصة ورام 6 جيجا بايت يدعم الجيل الرابع ومتوفر مقابل 1549 ريال سعودي للحبة.

جوال لافا واي 40 سعة 32 جيجا الجيل الرابع سعر الحبة 210 ريال.