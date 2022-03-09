نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بالجملة أوفر مع أسواق العثيم أشتري مقاضيتك الأسبوعية بأقل الأسعار في المقال التالي
عمر شويل - جدة بالجملة أوفر مع أسواق العثيم أشتري مقاضيتك الأسبوعية بأقل الأسعار - ثقفني
أسواق العثيم ترفع شعارها للجميع وتعلن بالجملة أوفر عند شراء أحتياجاتك من البقالة والسلع التمونية عروضها تغنيك وتكثر مقاضيتك تمتعي مع عائلتك بالتسوق من أقرب الفروع لديكي، تقدم لكم العثيم أرخص الأسعار، وهي تعد من أكبر الهايبر ماركت بالأسواق السعودي، يستمر العرض لمدة أسبوع كامل بجميع فروع العثيم وحتى نفاذ الكمية. كما يمكنكم التصفح من خلال هواتفكم المحمولة عن طريق الواتس أب ومتابعة أجدد العروض التي تصدرها لكم بأستمرار.
بالجملة أوفر مع أسواق العثيم أشتري مقاضيتك الأسبوعية بأقل الأسعار
- علبة خميرة ساف فورية 20 ظرف×500 جرام، سعر الكرتون 205.00 ريال.
- لقمة القاضي هونيج 8×500 جرام، سعر الكرتونة 49.00 ريال.
- شراب فيمتو توت الموجان 12 قطعة×710ملل، سعر الكرتونة 164.00 ريال.
- كرتونة شراب تنج برتقال 6 علبة×2 كيلو، بسعر 285.00 ريال.
- كيس أرز الوليمة مزة بسمتي، 4×10 كيلو، بسعر 257.00 ريال.
- كرتونة دجاج مجمد الوطنية، 10 حبات×1000 جرام، بسعر 130.00 ريال.
عروض البقالة بأرخص الأسعار من أسواق العثيم
- كيس صابون داك بودرة، 19 كيلو، بسعر 105.00 ريال.
- أرز المهيب بنجابي 8 أكياس×5 كيلو، سعر الرابطة 329.00 ريال.
- أرز فيكتو سيلا بسمتي، 8 أكياس×5 كيلو، سعر الرابطة 199.95 ريال.
- كرتونة شاي ليبتون أكياس 16 علبة×200 كيس، بسعر 390.00 ريال.
- صلصة طماطم ندى 48 قطعة×135 جرام، بسعر 51.00 ريال.
- كرتونة جيلي جرنيز فراولة متنوعة 72 قطعة×80 جرام، بسعر 125.00 ريال.
- رابطة دقيق فوم أبيض فاخر، 10 أكياس×1 كيلو، بسعر 19.00 ريال.
- كرتونة بسكوت جودي قهوة، بسعر 88.00 ريال.
- كرتونة حفائض بيبي حديث الولادة 8×13+3 مجاناً، بسعر 82.00 ريال.
- مطهر ذاك باين صنبور 6 قطع×3 لتر، بسعر 106.00 جنية مصري.
- كرتونة عسل نحل طبيعي لانجنيز، 10 حبات×500 جرام، بسعر 295.00 ريال.
- أرز أبو سنبلتين مزة هندي 4 قطع×10 كيلو، بسعر 198.00 ريال.
- كرتونة شبية جبن المراعي بطعم القشدة قابلة للدهن كامل الدسم، بسعر 102.00 ريال.
- كرتونة تونة قودي خفيف بالماء والملح 48 قطعة× 90 جرام، بسعر 190.00 ريال.
- كرتونة تونة المراعي الخضراء معلب 48 قطعة× 90 جرام، بسعر 190.00 ريال.
- كرتونة شبية جبنة البقرة الضاحكة مثلث 40 قطعة× 120 جرام، بسعر 139.00 ريال.
- جبن كيري كرتونة، 6 حبات× 108 جرام، بسعر 254.00 ريال.
- مكرونة قودي 10 قطع × 500 جرام، بسعر 95.00 ريال.
- سمن فارم طبيعي 12 قطعة× 800 جرام، سعر الكرتونة 485.00 ريال.
- كريمة دريم ويب مزينة 12 قطعة× 144 جرام، بسعر 115.00 ريال للكرتونة