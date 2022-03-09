شوف بالجملة أوفر مع أسواق العثيم أشتري مقاضيتك الأسبوعية بأقل الأسعار

أسواق العثيم ترفع شعارها للجميع وتعلن بالجملة أوفر عند شراء أحتياجاتك من البقالة والسلع التمونية عروضها تغنيك وتكثر مقاضيتك تمتعي مع عائلتك بالتسوق من أقرب الفروع لديكي، تقدم لكم العثيم أرخص الأسعار، وهي تعد من أكبر الهايبر ماركت بالأسواق السعودي، يستمر العرض لمدة أسبوع كامل بجميع فروع العثيم وحتى نفاذ الكمية. كما يمكنكم التصفح من خلال هواتفكم المحمولة عن طريق الواتس أب ومتابعة أجدد العروض التي تصدرها لكم بأستمرار.

بالجملة أوفر مع أسواق العثيم أشتري مقاضيتك الأسبوعية بأقل الأسعار

علبة خميرة ساف فورية 20 ظرف×500 جرام، سعر الكرتون 205.00 ريال.

لقمة القاضي هونيج 8×500 جرام، سعر الكرتونة 49.00 ريال.

شراب فيمتو توت الموجان 12 قطعة×710ملل، سعر الكرتونة 164.00 ريال.

كرتونة شراب تنج برتقال 6 علبة×2 كيلو، بسعر 285.00 ريال.

كيس أرز الوليمة مزة بسمتي، 4×10 كيلو، بسعر 257.00 ريال.

كرتونة دجاج مجمد الوطنية، 10 حبات×1000 جرام، بسعر 130.00 ريال.

عروض البقالة بأرخص الأسعار من أسواق العثيم

كيس صابون داك بودرة، 19 كيلو، بسعر 105.00 ريال.

أرز المهيب بنجابي 8 أكياس×5 كيلو، سعر الرابطة 329.00 ريال.

أرز فيكتو سيلا بسمتي، 8 أكياس×5 كيلو، سعر الرابطة 199.95 ريال.

كرتونة شاي ليبتون أكياس 16 علبة×200 كيس، بسعر 390.00 ريال.

صلصة طماطم ندى 48 قطعة×135 جرام، بسعر 51.00 ريال.

كرتونة جيلي جرنيز فراولة متنوعة 72 قطعة×80 جرام، بسعر 125.00 ريال.

رابطة دقيق فوم أبيض فاخر، 10 أكياس×1 كيلو، بسعر 19.00 ريال.

كرتونة بسكوت جودي قهوة، بسعر 88.00 ريال.

كرتونة حفائض بيبي حديث الولادة 8×13+3 مجاناً، بسعر 82.00 ريال.

مطهر ذاك باين صنبور 6 قطع×3 لتر، بسعر 106.00 جنية مصري.

كرتونة عسل نحل طبيعي لانجنيز، 10 حبات×500 جرام، بسعر 295.00 ريال.