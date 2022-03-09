نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية وتخفيضات وخصومات الاستعداد لرمضان في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، عروض رمضان الخاصة بأسواق العثيم عروض تكون دائمًا مميزة وينتظرها الجميع، وتقدم هذه العروض خلال شهر مارس وذلك لاقتراب شهر رمضان وخلال عروض العثيم رمضان هذا العام ستكون العروض مليئة بالمفاجآت للجميع، ولذلك تم الإعلان خلال الصفحات الخاصة في أسواق عبدالله العثيم عن وجود مفاجآت في عروض رمضان لهذا العام، وينتظر جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية هذه العروض، وسأوضح بعض منها فيما يلي بشي من التفصيل.
تخفيضات العثيم التنافسية لشر مارس والخصومات التي تنسف الأسعار نسفا
الجديد من أسواق عبد الله العثيم
تنتمي أسواق عبد الله علي العثيم إلى صاحبها ومؤسسها رجل الأعمال السعودي عبدالله صالح علي العثيم، وقد قام بتأسيس العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة.
قد كان أول فروع في مدينة الرياض ويوجد فروع من شركات العثيم داخل دول الوطن العربي أيضًا، ويفضل أسواق العثيم مجموعة كبيرة من الأشخاص في الوطن العربي.
أحدث العثيم العروض الترويجية بالسعودية مارس 2022
تقدم أسواق العثيم هذا الأسبوع مجموعة من العروض المميزة جدًا، وسوف تكون العروض على مجموعة كبيرة من المنتجات وستظل سارية حتى نفاذ الكمية التي تتمثل فيما يلي:
- تخفيضات العثيم جوافة كرتونة سعر الكرتونة 10.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين فراولة علبة سعر العلبة 3.45 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم كيوي سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين عروض اسواق العثيم أناناس سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم تفاح أصفر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم قرع أمريكي سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب طماطم سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بطاطس سعر الكيس 3.45ريال سعودي.
- عروض العثيم جده ليمون سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم خس سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه جزر مستورد سعر الكيلو 4.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم تمر إنتاج النخيل رطب سكري سعر العلبة 12.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم تمارا تمر رشودية بسعر 12.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول تمر جالكسي سعر الكرتونة 39.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم بهارات صرة منوع سعر العبوة 11.50 ريال سعودي.