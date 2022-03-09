نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات من 30 وحتي 60 % وحتي نهاية شهر مارس في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في قيامها بتقديم ومنح أكبر العروض القوية مع الخصومات المذهلة والرائعة التي توفرها شركة اكسترا وتقدمها، حيث أن تلك الشركة متميزة في القيام بعرض وتقديم تلك الخصومات والعروض بسعر مناسب ومتوافق مع كل فرد في السعودية، وكذلك فإن شركة اكسترا تكون من الشركات المتخصصة لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات من خلال التجزئة.
عروض اكسترا خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 70%
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من ضمن الشركات التي تختص لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات التي توفرها شركة اكسترا ويتم تواجدها بالسعر القليل والمتوافق مع كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية، إلى أن يقوم الفرد بالحصول والاستحواذ على كل احتياجاته ومطالبه، أما أن تكون من الأجهزة الكهربائية والمنزلية وكذلك الأدوات المنزلية، كما تعتبر شركة اكسترا من الشركات المساهمة التي دخلت إلى السوق المالي والمركزي بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على هاتف من النوع سامسونج جالاكسي إس 22 ألترا سعة 256 جيجابايت 5 حي رام باللون العنابي يكون بسعر 5299 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آبل آيفون 11 حجم 128 جيجا بايت 4 جي رام باللون الأصفر الإصدار الجديد يكون بسعر 2899 بدلًا من 3559 ريال سعودي.
- سعر الهاتف من النوع هواوي واي 9 أي حجم 128 جيجا بايت باللون ساكورا الوردي يكون بسعر 999 بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- آبل ماك بوك آير حجم 13 بوصة سعة 256 جيجابايت 8 جي رام بالبصمة باللون الفضي يكون بسعر 4399 بدلًا من 4899 ريال سعودي.
- آبل ماك برو حجم 13 بوصة حجم 256 جيجابايت 8 جي رام تاتش بار باللون الرمادي يكون بسعر 5499 بدلًا من 6299 ريال سعودي.
- الكاتل ميني 2 تابلت حجم 7 بوصة يدعم الواي فاي سعة 32 جيجا بايت باللون الأخضر بالغطاء الأصفر يكون بسعر 359 بدلًا من 379 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع هاير 18400 مع الايونيزر فلتر نانو اكوا البارد يكون بسعر 2399 بدلًا من 3199 ريال سعودي.
- الثلاجة من النوع سامسونج باب جانب باب حجم 22.9 قدم 647 لتر باللون الفضي يكون بسعر 5599 بدلًا من 8699 ريال سعودي.
- نشافة الملابس من النوع اريستون حجم 7 كيلو جرام للتجفيف بالتهوية باللون الأبيض يكون بسعر 1569 بدلًا من 1999 ريال سعودي.