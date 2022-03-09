شوف أقوى عروض بنده الجبارة على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بخصومات مذهلة تحت شعار شهر مبارك وعروضنا ما تتقارن

تعتبر عروض بنده وهايبر بنده من أفضل وأهم العروض المميزة خاصة في شهر رمضان نسبة لخصوماتها وتخفيضاتها الجبارة. حيث يبحث الكثيرون والكثيرون من العملاء عن أفضل الأسعار سواء على الأجهزة أو السلع الغذائية المهمة والتي تلزم كل بيت. حيث نقدم لكم من خلال موقع ثقفني فرصة لن تجدها في أي مكان وهي مجموعة من العروض المميزة من خلال مجلة هايبر بنده.

أقوى عروض بنده الجبارة على الهواتف الذكية

تقدم هايبر بنده باقة مميزة من أفضل أجمل الهواتف الذكية بأسعار رائعة تحت شعار شهر مبارك وعروضنا ما تتقارن.

هاتف أوبو أي 55، Oppo A55 من الجيل الرابع، الهاتف مزود بشريحتين SIM، مدعم بمعالج أوكتا كور، وشاشة بمقاس 6.5 بوصة. أما مساحة الذاكرة العشوائية فهي 4 جيجا بايت رام، وذاكرة التخزين الداخلي 128 جيجا بايت. بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 2+2+50 ميجا بكسل. بسعر 849 ريال سعودي. متوفر باللون الأزرق والأسود.

خصم 350 ريال على هاتف تي سي إل 20، يعمل بنظام تشغيل هو أوكتا كور، ومتوفر باللون الأزرق والرمادي. ومزود بشاشة حجمها 6.67 بوصة، وكارت ميموري، ويحتوى على كشاف وثلاث كاميرات خلفية بدقة 2+8+48 ميجا بكسل، والأمامية بدقة 8 ميجا بكسل. بالنسبة لمسحة الذاكرات، العشوائية سعتها 6 جيجا بايت، والداخلية 256 جيجا بايت. بسعر 849 ريال بدلاً من 1149 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده العملاقة على الأجهزة الكهربائية

احصل على خصم 230 ريال على قلاية بدون زيت الصحية من بلاك أند ديكر، تعمل بقوة 1500 واط. بسعر 299 ريال بدلاً من 529 ريال سعودي.

خصم 101 ريال على شواية كهربائية من كولين، الشواية تعمل بقوة 2000 واط، بسعر 118 ريال بدلاً من 219 ريال سعودي.

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