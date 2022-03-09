نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى على جميع الأجهزة الكهربائية حتى نهاية مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى على جميع الأجهزة الكهربائية حتى نهاية مارس، يتوفر سامسونج غسالة تعبئة أمامية غسيل سعة 12 كيلو تجفيف سعة 8 كيلو إنوكس بسعر 4499 ريال بدلاً من 7299 ريال خصم 38%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 215 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر توشيبا غسالة حوضين سعة 6.5 كيلو هيكل ضد الصدأ بسعر 999 ريال بدلاً من 1249 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 48 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر اريستون غسالة فتحة أمامية سعة 7 كيلو إنفيرتر باللون الفضي بسعر 1979 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 21%، ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية مارس ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 95 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى دايو غسالة حوضين سعة 13 كيلو باللون الأبيض بسعر 1199 ريال بدلاً من 1799 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 58 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى

يتوفر دايو غسالة تعبئة أمامية غسيل سعة 9 كجم 15 برنامج 1200 دورة باللون الأبيض بسعر 1799 ريال بدلاً من 3399 ريال خصم 47%، ضمن تخفيضات نصف الثمن اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 86 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات مارس 2022 ال جي غسالة تعبئة أمامية غسيل/تجفيف سعة 17 كيلو/10 كيلو أبيض/أزرق بسعر 6999 ريال بدلاً من 11999 ريال خصم 42%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 335 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية مارس

يتوفر باناسونيك ثلاجة باب جانب باب 18 قدم إنفيرتر رمادي غامق بسعر 3899 ريال بدلاً من 4829 ريال خصم 19%، ضمن عروض الثلاجات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 187 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض مارس 2022 ال جي ثلاجة 20.9 قدم لينير كمبريسور باللون الفضي بسعر 4599 ريال بدلاً من 6599 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 220 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر توشيبا ثلاجة 19.6 قدم إنفيرتر ستانلس ستيل بسعر 4199 ريال بدلاً من 5249 ريال خصم 20%، ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية مارس ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات الثلاجات اكسترا الكبرى ال جي ثلاجة 20.9 قدم لينير كمبريسور باللون الأبيض بسعر 4799 ريال بدلاً من 6899 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 230 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر دايو ثلاجة 17 قدم 60/50 هيرتز إنفيرتر باللون الفضي بسعر 3199 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 36%، ضمن عروض مارس 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن تخفيضات الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى.