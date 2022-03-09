شوف عروض اكسترا اليوم خصم من 20 وحتي 70% على جميع المنتجات أقوى عروض السعودية

عروض اكسترا الأسبوعية شركة اكسترا شركة تختص في البيع لدى جميع الإلكترونيات التي تقوم بتوفيرها بالأسعار الرائعة والمذهلة حتى تكون مناسبة لدى جميع الأشخاص المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وكذلك يتوافر ويتواجد في الشركة كل الأجهزة المنزلية التي يحتاج لها ويتطلبها كل المواطنين والأفراد، وكذلك فإن شركة اكسترا تعتبر شركة مساهمة دخلت للأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية بآخر شهر ديسمبر بسنة 2018، وكذلك فهي تقوم أيضًا ببيع الكاميرات وهواتف الجوال وأشياء غيرها.

عروض اكسترا السعودية

تكون شركة اكسترا شركة متواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تكون مستمرة في التقديم والطرح للعروض القوية والمذهلة وكذلك الخصومات الكبيرة والرائعة، حيث أن شركة اكسترا من الشركات التي طرحت وعرضت تلك الخصومات ومعها العروض لتتوافر بالأسعار التي تناسب جميع المواطنين والأشخاص في المملكة العربية السعودية، كما أن شركة اكسترا تختص في بيع كل الإلكترونيات التي تكون عن طريق التجزئة ومعها أجهزة منزلية وغير ذلك.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا سعر الدفاية من النوع كولين باللون البيج 1500 واط يكون 249 بدلًا من 309 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا غسالة بالحوضين من النوع دايو 18 كيلو جرام باللون الأبيض سعرها يكون 1799 بدلًا من 1999 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا سعر هاتف من النوع آبل آيفون 11 باللون الأبيض حجم 128 جيجابايت 4 جي رام يكون بسعر 2899 بدلًا من 3559 ريال سعودي.

هاتف من النوع آبل آيفون 13 حجم 128 جيجا بايت بضوء النجوم يكون بسعر 3799 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا