نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو للأجهزة الكهربائية بتخفيضات رمضان 2022 وأسعار مخفضة في ساكو saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسوق الأن الأجهزة الكهربائية وكافة تجهيزات المنزل بخصومات كبرى، وذلك عند الشراء من عروض ساكو المستمرة حتى شهر رمضان 2022، ومزايا أكثر بكثير على الأجهزة ومن بينها الأسعار المخفضة، جودة المنتجات، ضمان ساري لمدة 3 سنوات، إمكانية التسوق عبر موقع ساكو واختيار خدمة التوصيل حتى باب المنزل، ومزايا أكثر لذا تصفحوا معنا نشرة العروض الترويجية وتعرفوا على مختلف المنتجات في saco.

عروض ساكو للأجهزة الكهربائية بتخفيضات رمضان 2022

فقط في ساكو يمكنكم الحصول على هدايا مجانية مع المنتجات، حيث يوجد خلاط كهربائي هدية مجانية تحصل عليه عند شراء قلاية فيليبس الهوائية من عروض ساكو سواء في المتجر أو عبر التسوق من الموقع الإلكتروني لساكو، وأيضًا أدوات منزلية هدية مجانية على الأجهزة، والمزيد من العروض السارية حتى نفاذ الكمية، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

قلاية هوائية مع خلاط، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

خلاط فيليبس سعة 2 لتر، 600 واط، مع مطحنة، بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 219.75 ريال سعودي.

ساكو أجهزة

تحضير العصائر الطبيعية والسلطات الأن أسهل مع محضر الطعام، بعدد هائل من الوظائف التي يمكنه أدائها، وحتى 34 وظيفة، وكل ذلك مع ضمان لمدة 3 سنوات ساري على جميع الأجهزة الكهربائية في عروض رمضان 2022 في ساكو السعودية، وإليكم أسعار المنتجات في saco.

محضرة طعام بلاك اند ديكر 2 لتر، 34 وظيفة، بسعر 285 ريالس عودي بدلًا من 399.75 ريال سعودي.

محضرة طعام كينوود، سعة 2.1 لتر، 800 واط، 29 وظيفة، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 879 ريال سعودي.

ساكو عروض

إليكم تخفيضات ساكو على الأجهزة الكهربائية المخصصة لإعداد الحلويات، ومنها صانعة لقمة القاضي سعة 0.7 لتر، 100 واط، وأيضًا صانعة الوافل والبيض بلوحين مختلفين، وأيضًا ماكينة لتحضير الحلوى المثلجة، لمتعة أكثر لجميع أفراد الأسرة، وفي نفس الوقت صحية أكثر، حيث يتم إعدادها من الفواكه الطبيعية، والتي تكسبها مذاق أفضل بلا شك، وننتقل إلى أجهزة صناعة المعجنات ومنها صانعة السمبوسه والكبة، والخبز العربي وأيضًا التورتيلا، لإضافة الحشوات اللذيذة إليه.

صانعة لقمة القاضي، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 399.75 ريال سعودي.

صانعة السمبوسه والكبة، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 399.75 ريال سعودي.

عرضنا لكم وفرة من المنتجات المتاحة في ساكو، والأجهزة الكهربائية التي تسري عليها خصومات رمضان 2022.