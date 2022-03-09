نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رمضان 2022 : عروض جرير للجوالات والشاشات بتخفيضات ضخمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض شهر رمضان المبارك من مكتبة جرير نوفرها لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني، ويهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة كافة عروض مكتبة جرير التي تعد من اشهر واهم الشركات التي توفرها الالكترونيات بجميع أنواعها والأجهزة المنزلية والكهربائية للمنزل ودائما ما توفر عروض وتخفيضات يومية واسبوعية علي الأجهزة والجوالات وشاشات التلفزيون.

عروض جرير للجوالات

نبدأ معكم في هذا الموضوع بعرض عروض مكتبة جرير علي الجوالات حيث توفر مكتبة جرير أحدث الهواتف الذكية بالمملكة العربية السعودية وتوفر ماركات مختلفة ومتعددة لكي تستطيع الحصول علي الجوال المفضل لك، ومن أبرز الهواتف المتوفرة هي جوال سامسونج جالكسي اس 22 بلس الذي يتوفر بسعة تخزين 256 جيجا بات ورامات 8 جيجا بايت رام، وجوال سامسونج جالكسي اس 22 الترا بسعة تخزين 512 جيجا بايت ورامات 12 جيجا رام ويعد من احدث الهواتف التي اطلقتها شركة سامسونج في الفترة الأخيرة وهو من افضل الهواتف التي تمتلك إمكانيات حديثة ورائعة.

توفر مكتبة جرير ضمن مجلة عروضها الأسبوعية تخفيضات علي هاتف سامسونج جالكسي اس 22 بسعة تخزين 256 جيجا بات ورامات 8 جيجا بايت رام ويدعم الجوال تقنية الـ 5G ويتوفر باللون الوردي كما تضم عروض اليوم من جرير السعودية تخفيضات رائعة علي الكثير من هواتف اوبو وهواتف أبل وهواتف لينوفو الرائعة المتوفرة حديثا في السوق السعودي.

عروض جرير علي الشاشات

تخفيضات جرير علي التلفزيونات توفر لعملائها تلفزيون تي سي ال بحجم 75 بوصة يدعم دقة الـ 4k ولونة اسود بنسبة خصم 21% من شركة جرير كما تشمل عروض جرير للشاشات اليوم خصومات علي شاشة سوني الرائعة بحجم 65 بوصة وتدعم دقة 4K الترا اتش دي ويمكنك الاستمتاع بنسبة خصم 50% علي الشاشة أي سوف تحصل عليها بنصف السعر الأصلي من مكتبة جرير خلال هذا الأسبوع.

تضم عروض مكتبة جرير الجديدة بمناسبة حلول شهر رمضان تخفيضات علي شاشة هاير 75 بوصة بدقة رائعة الترا اتش دي ولون الشاشة اسود بنسبة خصم 48% من مكتبة جرير أي سوف تستمتع بخصم 3950 ريال من سعرها الأساسي، ويمكنك أيضا تصفح باقي الشاشات الرائعة ذات الإمكانيات المختلفة التي توفرها مكتبة جرير هذا الأسبوع.