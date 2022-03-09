شوف مستلزمات رمضان في مجلة لولو مارس التوفير في السعودية

مستلزمات رمضان متوفرة ضمن عروض قيمة جدًا في مجلة هايبر ماركت لولو مارس التوفير خلال الفترة من اليوم التاسع من مارس وحتى الخامس عشر من مارس 2022م، والآن أصبح هناك فرع جديد من فروع لولو هايبر ماركت في الملز كما أن هذه العروض متوفرة فيه.

مستلزمات رمضان من اللحوم

تناول اللحوم بشكل عام ضروري لإمداد الجسم بالبروتينات اللازمة له وفي شهر رمضان بالأخص يفضل الناس تناولها على وجبة الإفطار لتعويض ساعات الصيام الطويلة.

ولكل صنف نوع اللحمة المناسب له للحصول على أفضل النتائج وحتى تحصل على درجة النضج المطلوبة.

فعلى سبيل المثال طاجن البامية في الفرن اشتهر بإعداده باللحم الضاني وذلك لأن طعم اللحم الضاني متناسق بشكل كبير مع البامية.

وطريقة عمل طاجن البامية باللحم الضاني موجودة هنا على موقع ثقفني سبق وأن عرضناها لكم بطريقة مبسطة.

وضمن عروض مستلزمات رمضان داخل لولو هايبر لحم نعيمي شاه سعودية كاملة وزنها يتراوح ما بين 16 كيلو جرام و20 كيلو جرام بسعر 639 ريال سعودي بدلًا من 879 ريال أي أنه عند شرائها خلال فترة العرض ستقوم بتوفير 240 ريال.

برجر لحم بقري محلي متوفر داخل العرض لمدة 4 أيام فقط والعرض هو سعر الكيلو 33.90 ريال سعودي بدلًا من 42.90 ريال.

35.95 ريال سعودي سعر كيلو جرام لحم خروف أثيوبي قطع بالعظم بدلًا من 46.90 ريال ولمدة 4 أيام فقط.

الأجهزة الرياضية في اللولو ماركت