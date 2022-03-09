شوف عروض أسواق العثيم على مقاضي رمضان والتجهيزات المنزلية Othaim offers

في أسبوعها الثاني على التوالي تستمر عروض أسواق العثيم على كافة مقاضي شهر رمضان والسلع الغذائية المختلفة بتخفيضات كبيرة. كما تتنوع العروض المقدمة بكافة أقسام العثيم مول من تجهيزات منزلية وإلكترونيات ومستلزمات المطبخ وغيرها. وحرصاً على استمرار أفضل خدماتها للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية تستمر أسواق عبد الله العثيم في توفير أفضل الأسعار على مئات المنتجات المعروضة في فروعها التي تخطى عددها المائتي فرع. وتستمر في الزيادة لتغطية احتياجات المتسوقين في مختلف بقاع السعودية.

أسواق العثيم

احصل على عبوة من شراب تانج بالبرتقال وزن 2 كيلو جرام مقابل 42.95 ريال بدلاً من 61.95 ريال. ووفر تسعة عشر ريالاً.

عبوة من دونبج لقمة القاضي وزن 500 جرام بسعر 3.95 ريال بدلاً من 9.25 ريال، مع العلم أن مسموح لكل عميل بشراء ثلاث حبات فقط ضمن العرض.

شوربة شوفان كويكر عبوة وزن 500 جرام مقابل 5.95 ريال بداً من 10.5 ريال.

عبوة التوفير من زيت العربي ربطة تحتوي على عبوتين سعة لتر ونصف مقابل 24.95 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

كيس من أرز أبو كاس مزة هندي بسمتي وزن 5 كيلو جرام بسعر 27.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال بخصم نقدي 16 ريال.

كرتون من دجاج ساديا المجمد يحتوي على عشر حبات وزن الواحدة كيو جرام احصل على الكرتون مقابل 128.95 ريال بدلاً من 154.95 ريال.

العثيم مول

اشتري حبة من حليب نيدو المدعم بودرة وزن العبوة 1950 جرام مع خصم 10% مقابل 54.95 ريال بدلاً من 71.05 ريال، يسمح لكل عميل بشراء حبتان فقط ضمن العرض.

عبوة سمن فارم وزن 800 جرام بسعر 32.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

زيت شمس دوار الشمس 2 × 1.5 لتر بسعر 24.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال، مسموح بربطتين فقط لكل عميل.

عروض العثيم

قدر ضغط هوم واي سعة 7 لتر بسعر 125 ريال للحبة، وسعة 9 لتر بسعر 139 ريال.

طقم قدور سويت هوم سيراميك مكون من 9 قطع بسعر 99 ريال للطقم.

مقابل 149 ريال تستطيع شراء طقم من قدور سويت هوم غير اللاصقة الطقم مكون من عشر قطع.

صحن تي دبليو استيل مقاس 40 سم سعر الحبة 25 ريال، ومقاس 36 سم بسعر 22 ريال فقط.

قفازات أورنيكس 100 حبة وسط أو كبير بسعر 24 ريال.