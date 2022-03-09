اتحداكى ترميه بعد اليوم... فوائد مذهلة لاستخدام قشر الليمون

فوائد مذهلة لاستخدام قشر الليمون، يعتبر قشر الليمون من العناصر المهمة والضرورية لحياة الإنسان بشكل عام، ذلك لأنه لا يوجد شيء قد خلقه الله إلا وله فائدة كبيرة بأي شكل ما، أثبتت الأبحاث والدراسات أن قشر الليمون لا يقل أهمية عن الليمون نفسه، فهو يعمل على تخفيف بعض الآلام التي يعاني منها البعض، فمن أهم فوائده أنه يعمل على إزالة الروائح الكريهة للفم، وغير ذلك كثيرًا.

فوائد مذهلة لاستخدام قشر الليمون

وصفة قشر الليمون لإزالة دهون المطبخ

تعد تلك الوصفة من الوصفات المهمة والضرورية في نظافة المطبخ، مكوناتها كما يلي:

طريقة تحضير قشر الليمون لإزالة دهون المطبخ

وضع القشر المطحون في الإناء.

صب عليه كمية من الخل.

وضع الإناء تحت أشعة الشمس لفترة من الوقت تتراوح من أسبوع لثلاثة أسابيع، مع رج الإناء من وقت للآخر.

ثم يتم تصفيته ووضعه في زجاجة رذاذ وتركة حين يستخدم.

وصفة قشر الليمون للوجه

قشر ليمون طازج.

كمية من الماء.

طريقة تحضير قشر الليمون للوجه

فرك الوجه جيدًا بقشر الليمون.

يترك لفترة من الوقت تصل إلى عشر دقائق.

يتم غسل الوجه بالماء الجيد.

يكرر ذلك من أربع لثلاث مرات في الأسبوع

وصفة قشر الليمون للقضاء على النمل بالمنزل

قشور من الليمون.

طريقة تحضير قشر الليمون للقضاء على النمل بالمنزل

تقطيع قشر الليمون إلى جزيئات صغيرة.

وضع جزيئات القشر في كل جزء يأتي فيه النمل.

وصفة قشر الليمون للتخلص من الاصفرار في الأظافر والأسنان

قشر الليمون.

كمية مناسبة من الماء.

خطوات تحضير قشر الليمون للتخلص من الاصفرار في الأظافر والأسنان