نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات على كافة المنتجات في هايبر بنده بالسعودية لحلول شهر رمضان المبارك في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات على كافة المنتجات في هايبر بنده بالسعودية لحلول شهر رمضان المبارك - ثقفني
سوف نعرض لحضراتكم عملاء هايبر بنده كافة العروض والخصومات الواردة في مجلة العرض لهذا الأسبوع، وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم تعمل إدارة هايبر بنده على تكثيف الخصومات حيث تصل إلى 50% على العديد من السلع الإستهلاكية.
عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية:
- زيت شمس/العربي (2×1.5،لتر)، سعر الربطة قبل العرض 39.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 21.95 ريال سعودي، تخفيف وصحي ولا غنى عنه فالمطبخ.
- متاح عرض آخر على صدور دجاج طرية أنتاج ساديا (1،كيلو)، سعر الحبة قبل العرض 30.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي، لعمل الفاهيتا والشاورما وأيضاً البانيه المشوي.
- تخفيض على قشطه التاج العُبْوَة وزن (100 جرام)، أشتري 2+1 مجاناً بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 15.75 ريال سعودي، هذا العرض حتى نفاذ الكَمّيَّة.
- أشتري 1+1 مجاناً من كارميل فوستر كلاركس (12×71 جرام)، سعرها قبل العرض 79.90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 39.95 ريال سعودي، مذاقها رائعة وبجودة عالية.
- أشتري 5 حبات بسعر واحدة فقط من طحين فاخر الأولي (1 كيلو)، بسعر 9.95،ريال سعودي، ذلك الطحين لاغنى عنه لأنه أساس الحلوي والمخبوزات.
- خَصْم 10%على جُبْن أبيض دوبل كريم هنغاري، أصبح السعر بعد الخَصْم 12.50 ريال سعودي.
- متوفر بالعرض بقسم الأسماك جمبري مزرعة 80/70 سعر الكيلو الآن ولفترة محدودة 21.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.
- أشتري 1+1 مجاناً من خضروات جود فوود (400 جرام)، استمتع الآن بخصم 50% حيث أصبح السعر 5.95 ريال سعودي.
- دجاج فقيه (10×600 جرام)، بسعر 64.95 ريال سعودي بدلاً من 113.50 ريال سعودي.
- حليب طويل الأجل نادك (6×1 لتر)، أشتري 1+1 مجاناً بسعر 44.95 ريال سعودي حيث كان السعر قبل العرض 59.90 ريال سعودي، كامل الدسم وغني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم أطفالنا.
- عرض على جبنة كريم قابلة للدهن المراعي (2×500 جرام)، عرض خاص ولفترة محدودة سعر 2 حبة 21.95 ريال سعودي حيث كان قبل العرض 34.95 ريال سعودي.
- خصم 50% على مربعات بف بيستري سويتز 10 قطع (400 جرام)، الآن حتى نفاذ الكَمّيَّة سعره 8.95 ريال سعودي.
- تخفيض على أفخاد دجاج كاملة اليوم (900 جرام)، تتميز شركة اليوم بمنتجات عالية الجودة، السعر كان قبل العرض 19.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 13.95 ريال سعودي.
- متوفر بالعرض ستربس دجاج فاخر رضوي (600 جرام) سعره قبل العرض 29.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي، جاهزة على الطهي.