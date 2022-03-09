شوف تخفيضات على كافة المنتجات في هايبر بنده بالسعودية لحلول شهر رمضان المبارك

سوف نعرض لحضراتكم عملاء هايبر بنده كافة العروض والخصومات الواردة في مجلة العرض لهذا الأسبوع، وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم تعمل إدارة هايبر بنده على تكثيف الخصومات حيث تصل إلى 50% على العديد من السلع الإستهلاكية.

عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية:

زيت شمس/العربي (2×1.5،لتر)، سعر الربطة قبل العرض 39.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 21.95 ريال سعودي، تخفيف وصحي ولا غنى عنه فالمطبخ.

متاح عرض آخر على صدور دجاج طرية أنتاج ساديا (1،كيلو)، سعر الحبة قبل العرض 30.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي، لعمل الفاهيتا والشاورما وأيضاً البانيه المشوي.

تخفيض على قشطه التاج العُبْوَة وزن (100 جرام)، أشتري 2+1 مجاناً بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 15.75 ريال سعودي، هذا العرض حتى نفاذ الكَمّيَّة.

أشتري 1+1 مجاناً من كارميل فوستر كلاركس (12×71 جرام)، سعرها قبل العرض 79.90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 39.95 ريال سعودي، مذاقها رائعة وبجودة عالية.

أشتري 5 حبات بسعر واحدة فقط من طحين فاخر الأولي (1 كيلو)، بسعر 9.95،ريال سعودي، ذلك الطحين لاغنى عنه لأنه أساس الحلوي والمخبوزات.

خَصْم 10%على جُبْن أبيض دوبل كريم هنغاري، أصبح السعر بعد الخَصْم 12.50 ريال سعودي.

متوفر بالعرض بقسم الأسماك جمبري مزرعة 80/70 سعر الكيلو الآن ولفترة محدودة 21.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

أشتري 1+1 مجاناً من خضروات جود فوود (400 جرام)، استمتع الآن بخصم 50% حيث أصبح السعر 5.95 ريال سعودي.