طريقة تفعيل باقات التجوال موبايلي واسعار باقات التجوال في 2022

طريقة تفعيل باقات التجوال موبايلي وأسعار الباقات، تعتبر شركة موبايلي من شركة الاتصالاتا لموجودة في المملكة السعودية وقد تم تأسيسها في عام 2004 وهذه الشركة يوجد فيها العديد من الخدمات التي يتم تقديمها لجميع المواطنين وتقوم بتوفير خدمة الإنترنت الذي يعمل للجيل الخامس، وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة الخطوات التي تساعدهم على تفعيل باقات التجوال من موبايلي ومعرفة أسعار الباقات، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة.

تفعيل باقات التجوال موبايلي

تفعيل باقات التجوال موبايلي يمكنكم الآن بكل سهولة تفعيل باقات التجوال من خلال الرقم الموحد 1100 أو الاتصال بك رقم خدمة العملاء على نفس الرقم لتفعيل الباقة وبعد ذلك يقوم العميل بتحديد الباقة التي يريد الاشتراك فيها وتفعيلها حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التي تقوم بتوزيعها خدمة العملاء وتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة موبايلي على الانترنت أو تحميل تطبيق موبايلي على الهاتف المحمول الخاص بك.

أما في حالة تفعيل التجوال الدولي من خلال تسجيل الدخول على الهاتف وفتح الاعدادات ثم الضغط على الشبكة الخاصة بالدولة التي يتواجد فيها العميل وتحديد الشبكة بعد ذلك يمكنك أن تقوم بتشغيلها بشكل تلقائي.

أسعار الاشتراك في باقات موبايلي