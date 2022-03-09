نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكونات البهارات المشكلة في السعودية وطريقة تحضيرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكونات البهارات المشكلة في السعودية، تعتبر البهارات المشكلة في المملكة العربية السعودية من أكثر البهارات التي يتم استخدامها بشكل دائم داخل المملكة السعودية حتى يتم تجهيز أشهي أنواع الأكلات المعروفة لأن البهارات تعطي مذاق مميز عند تجهيز الطعام وبالتالي تختلف الثقافات في اختلافات المطبخ ويوجد بعض التوابل المحددة في الدول ويتم استخدامها والتي تجعل للطعام طعم مميز ومختلف عن الآخر، لهذا سوف وضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات إعداد بعد خلطات التوابل بالتفصيل.

مكونات البهارات المشكلة بالمملكة

ملعقتين من بهارات شات ماسالا الهندية.

ملعقة كبيرة من القرنفل الناعم.

ملعقة كبيرة من مسحوق الليمون المجفف الناعم.

ملعقة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقتين من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقة من مسحوق القرفة المطحونة.

ربع كوب من مسحوق الفلفل الحلو البابريكا.

ملعقة من جوزه الطيب المطحونة.

ملعقتين من الحبهان المطحونة.

ملعقتين من المؤن المطحونة.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء مناسب ثم نقوم بوضع جميع المكونات السابقة في وعاء كبير وتقليبها جيدا حتى تتجانس مع بعضها. بعد ذلك يتم حفظ هذه البهارات في أوعية زجاجية نظيفة ومعقمة ومخصصة لحفظ التوابل. بعد ذلك يتم إغلاق الوعاء بأحكام لكي تتمكن من الحفاظ على جودة البهارات لفترات طويلة.

أفضل أنواع البهارات المشكلة

المكونات، ملعقة من الفلفل الأحمر الحلو الناعم.

ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقة من الكزبرة الجافة الناعمة.

ملعقة من القرفة الناعمة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من جوزه الطيب المطحونة.

ملعقتين من قشور جوزة الطيب المطحونة.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء مناسب وإضافة جميع المكونات السابقة في وتقلب جيداً.

بعد أن تتجانس المكونات مع بعضها يتم حفظ هذا الخليط في وعاء زجاجي محكم الغلق ونظيف ويتم استخدامه عند تجهيز الطعام.