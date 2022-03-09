شوف أحدث العروض الرمضانية وعروض عيد الأم من لولو هايبر ماركت Lulu hyper market حتى نفاذ الكميات

تنزيلات حصرية مميزة جداً لفترة محدودة في كل فروع العثيم ماركت الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، والتي تشمل خصومات مميزة على أسعار كثير من السلع والمنتجات الرمضانية، التي منها منتجات غذائية، وهدايا كثيرة لعيد الأم، كما لديهم تخفيضات مميزة على أسعار الأجهزة الكهربائية، والجوالات، وغيرهم كثير من التنزيلات الحصرية على أسعار منتجات أخرى عديدة، وسوف نستعرض مع حضراتكم اليوم تفاصيل عروض لولو هايبر ماركت خلال هذا الأسبوع من مجلته الرمضانية، وإليكم التفاصيل:

عروض لولو هايبر ماركت في فروع المملكة العربية السعودية Lulu

أقوى عروض لولو هايبر ماركت اليوم فقط ولفترة محدودة بكل الفروع، ومنها: خصم مميز على سعر كفتة اللحم البقري بالكيلو، وتخفيض آخر منهم على سعر شيش طاووق الدجاج، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار اللحم الجملي المحلي الطازج بدون عظم، كما لديهم خصم مميز على سعر سمك الباراكودا بالكيلو، وغيرهم من خصومات على أسعار رف لحم الخروف الأسترالي بالكيلو، وتنزيل مميز منهم على سعر مكعبات لحم الجاموس الهندي.

تنزيلات رمضان وعيد الأم بفروع لولو هايبر ماركت Lulu Ksa

نستكمل معكم تقديم باقي عروض لولو ماركت الحصرية من عروض هذا الأسبوع، ومنها: خصم خاص على سعر مكعبات اللحم الجاموسي الهندي، ولديهم أيضاً تخفيض مميز على سعر لحم الشاه النعيمي بالعظم قليل الشحم، وتنزيل آخر بالفروع على أسعار سمك التونا الكبير بالكيلو، وغيره على سعر سمك القرش، كما لديهم خصم آخر على سعر ماجي نودلز الكاري، وتخفيض آخر منهم على سعر كيلوجز كورن فليكس، وعرض آخر منهم على سعر هناء الشوفان الصحي كامل الحبة، وتنزيل آخر منهم على سعر الحليب البودرة من نيدو، وتخفيض آخر منهم على سعر عسل النحل من لانجلينز.

تنزيلات عديدة من لولو هايبر ماركت Lulu market بالسعودية

خصومات مميزة عديدة من لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر واو زبدة الصويا الكريمية القابلة للدهن، وتخفيض آخر منهم على سعر الحليب البودرة من أنكور، وتنزيل آخر منهم على سعر نسكافيه القهوة الكلاسيكية، وتنزيلات أخرى.