شوف أقوى عروض رمضان وعيد الأم في كل فروع العثيم لفترة محدودة ضمن عروض العثيم لهذا الأسبوع

تخفيضات حصرية وعروض بالجملة إبتداءاً من اليوم وطوال هذا الأسبوع ضمن عروض العثيم الأسبوعية في مدن المملكة العربية السعودية بخصومات خاصة جداً طوال شهر شعبان، حيث يعد عيد الأم وشهر رمضان المبارك من أهم المناسبات في العام، لذلك تقدم لكم مجموعة العثيم بمعظم الدول العربية العديد من الخصومات الحصرية بجميع أقسامها على كل المنتجات الضرورية لكل منزل خلال شهر رمضان، وهدايا مميزة بأسعار خاصة لعيد الأم في كافة الفروع الموجودة في مدن الدول العربية، وسوف نقدم لحضراتكم من خلال هذه المقالة أحدث العروض الحصرية من مجلة العثيم الرمضانية وأكثر، وإليكم التفاصيل:

عروض العثيم ماركت في مدن المملكة العربية السعودية Al othaim market

تتوفر مجموعة مميزة من العروض الحصرية داخل مجلة العثيم الرمضانية، والتي نستعرضها لحضراتكم حالياً: خضم مميز على سعر الجبنة القشقوان التركية، كما لديهم خصم آخر على سعر زيتون سما الأسباني الجامبو، وتنزيل آخر منهم على سعر مرتديلا أمريكانا الدجاج السادة وبالزيتون، وكذلك يتوفر بالفروع خصم مميز على سعر الجبن الهنغاري، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة الموتزاريلا من السنبلة.

تنزيلات حصرية متعددة بكل فروع العثيم حتى نفاذ الكمية Al othaim Ksa

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، والتي تضم: خصم مميز على سعر لبنة فود جايت الهنغارية، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة الرومي المصرية من ماركة تشيزا لاند، وتنزيل مميز آخر على سعر لحم العجل البلدي بالعظم.

تنزيلات مميزة لفترة محدودة من 9 مارس 2022 طوال شعبان

توجد خصومات مميزة عديدة بكافة فروع العثيم في المملكة، ومنها: خصم مميز على سعر كريم الكراميل من فوستر كلاركس، وخصم آخر منهم على سعر مكرونة تريفا الاسباجتي وغيرها، كما توجد خصومات أخرى منهم على أسعار سكر الأسرة الناعم بالحجم الاقتصادي، وتخفيض آخر منهم على سعر أرز أبو كاس المزة البسمتي بحجم 10 كيلو، وخصم آخر منهم على سعر دجاج ساديا المجمد، وغيرهم من عروض على أسعار الفواكه الطازجة والخضروات بأنواعهم.