شوف عروض لولو ماركت لرمضان على الإلكترونيات والتجهيزات المنزلية lulu market

بدأ لولو ماركت عروضه الجديدة لهذه الفترة على العديد من الأجهزة الإلكترونية والتجهيزات المنزلية المختلفة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. ويضم بروشور عروض لولو باقة متنوعة من أجهزة الطهي الكهربية، محضرات الطعام، الشاشات الذكية، المكانس الكهربية، والغسالات وغيرها. كما يقدم الهايبر تخفيضات كبيرة على أجهزة اللاب توب والهواتف الذكية أيضاً. وفيما يلي نستعرض بعضاً من المنتجات المتاحة ضمن عروض لولو هايبر ماركت لهذا الأسبوع.

لولو ماركت

احصل على خصم 50 ريال سعودي عند إقتناء لاب توب اتش بي نوت بوك 11 سيليرون الذي يحتوي على معالج انتل سيليرون، ذاكرة الرام 4 جيجا بايت ومساحة تخزين 64 جيجا، مقاس الشاشة 11.6 بوصة متوفر مقابل 1199 ريال بدلاً من 1249 ريال.

خصم بقيمة مائة ريال سعودي يحصل عليه المشتري لجهاز اتش بي نوت بوك 14 بنتيوم المعروض مقابل 1999 ريال بدلاً من 2099 ريال، يتميز الجهاز بوجود معالج انتل بنتيوم وذاكرة رام 4 جيجا بايت، كما أن سعة التخزين 128 جيجا بايت ومقاس الشاشة 14 بوصة تعمل باللمس.

راوتر هواوي المحمول من الجيل الرابع احصل عليه مقابل 249 ريال بدلاً من 329 ريال واستفد بخصم نقدي ثمانين ريال.

طابعة اتش بي خزان حبر الذكية متوفرة الآن مقابل 789 ريال بدلاً من 949 ريال، يوفر العمي 160 ريال بشراء هذا الجهاز.

لاب توب برافا فاسو تاب 10 بوصة سعة 64 جيجا بايت باللون الأسود بالإضافة إلى لوحة مفاتيح+ سماعة + غطاء بسعر 949 ريال فقط بدلاً من 999 ريال. يحتوي على رامات 4 جيجا ومقاس الشاشة 10.1 بوصة، كاميرا 13 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل.

عروض لولو

احصل ضمن عروض لولو على شاشة سوني ذكية جوجل عالية الوضوح مقاس 75 بوصة مع توصيل مجاني بسعر 5699 ريال بدلاً من 7299 ريال يستفيد المشتري بخصم 1600 ريال سعودي.

على شاشة سوني ذكية جوجل عالية الوضوح مقاس 75 بوصة مع توصيل مجاني بسعر 5699 ريال بدلاً من 7299 ريال يستفيد المشتري بخصم 1600 ريال سعودي. سوني شاشة ذكية جوجل عالية الوضوح مقاس 55 بوصة احصل عليها بخصم ألف ريال سعودي، متوفرة مقابل 3599 ريال بدلاً من 4599 ريال.

توشيبا شاشة ذكية أندرويد ف اتش دي مقاس 43 بوصة احصل عليها بسعر 1499 ريال بدلاً من 1799 ريال.

هايبر لولو

ثلاجة هاير سعة 333 لتر احصل عليها بخصم نقدي 1200 ريال متوفرة مقابل 1799 ريال بدلاً من 2999 ريال.

مكنسة باناسونيك برميل قوة 1700 واط بسعر 459 ريال بدلاً من 659 ريال.