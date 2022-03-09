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عمر شويل - جدة اسعار ياميش رمضان 2022 في الاسواق الفسدق والبندق والقراصيه والمشمشية - ثقفني
اسعار ياميش رمضان 2022 في الاسواق الفسدق والبندق ينتشر البحث هذه الأيام حول أسعار ياميش شهر رمضان المبارك على منصة جوجل على الإنترنت، وهذا بسبب اقتراب موعد شهر رمضان المبارك حيث يحتاج المسلمين إلى التمر والمشمشية والبلح وقمر الدين وأيضا الخروب وأيضا الياميش، وهذا فقد نتعرف معا على الأسعار الخاصة بياميش شهر رمضان المبارك، حيث أن هذا الياميش واحد من طقوس شهر رمضان المبارك التي يحبها المسلمين ويقوموا بتناولها على وجبة الإفطار قبل تناول الطعام.
اسعار ياميش رمضان 2022 في الاسواق الفسدق والبندق
- بدأت تندرج أسعار بلح شهر رمضان والياميش في الأسواق الشعبية في جمهورية مصر العربية.
- حيث أن سعر كيلو البلح في السوق المصرية يسجل 9 جنيهات ويصل إلى 65 جنيها على حسب نوع وجودة البلح.
- وقد يصل سعر كيلو البلح الأسواني الجاف من سعر تسعة جنيهات وحتى 11 جنيها وفي النوع الفاخر يصل إلى 15 جنيها.
- ويسجل سعر الكيلو في البلح الشامي سعر يتراوح ما بين 15 جنيها وحتى ثلاثون جنيها.
- والبلح الإبريمي يتراوح سعره ما بين سبعة جنيها ويصل إلى 15 جنيها للكيلو الواحد.
- بلح الغزال يسجل سعر 15 جنيها وحتى 22 جنيها مصريا فقط لا غير.
- والتمر الأسوابي يصل سعره إلى 30 جنيها مصريا للكيلو الواحد.
أسعار الياميش في السوق المحلي
تختلف الأسعار على حسب المحلات التي يتم بيع الياميش فيها، ولكن نتعرف على متوسط سعر الياميش في الأسواق المصرية وهي:
- يتوفر بلح مركابي بسعر مناسب ويتميز بالجودة العالية حيث يسجل ما بين تسعة جنيهات وحتى 22 جنيها.
- وبالنسبة إلى بلح العينات فقد سجل سعره ما بين 12 جنيها وحتى 19 جنيها مصريا.
- وبلح البان يصل سعر إلى 18 جنيها وهناك محلات أخرى تقوم ببيعه ب16 جنيها.
- وسجل سعر بلح وردة سعر 14 إلى 25 جنيها مصريا فقط لا غير.
- وسعر كيلو القراصيا في المحلات إلى 110 جنيها للكيلو الواحد وتوجد منه أنواع بتسعون جنيها.
- والمشمشية وصلت إلى 160 جنيها مصريا وتوجد أنواع أخرى منها سجلت 140 جنيها.
- وسعر الزبيب يختلف من المعبئ والنوع المغلف جيدا، ولكن يتراوح سعره ما بين 95 جنيها مصريا ويصل إلى 110 جنيها مصريا في الأسواق.