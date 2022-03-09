اسعار ياميش رمضان 2022 في الاسواق الفسدق والبندق والقراصيه والمشمشية

اسعار ياميش رمضان 2022 في الاسواق الفسدق والبندق ينتشر البحث هذه الأيام حول أسعار ياميش شهر رمضان المبارك على منصة جوجل على الإنترنت، وهذا بسبب اقتراب موعد شهر رمضان المبارك حيث يحتاج المسلمين إلى التمر والمشمشية والبلح وقمر الدين وأيضا الخروب وأيضا الياميش، وهذا فقد نتعرف معا على الأسعار الخاصة بياميش شهر رمضان المبارك، حيث أن هذا الياميش واحد من طقوس شهر رمضان المبارك التي يحبها المسلمين ويقوموا بتناولها على وجبة الإفطار قبل تناول الطعام.

اسعار ياميش رمضان 2022 في الاسواق الفسدق والبندق

بدأت تندرج أسعار بلح شهر رمضان والياميش في الأسواق الشعبية في جمهورية مصر العربية.

حيث أن سعر كيلو البلح في السوق المصرية يسجل 9 جنيهات ويصل إلى 65 جنيها على حسب نوع وجودة البلح.

وقد يصل سعر كيلو البلح الأسواني الجاف من سعر تسعة جنيهات وحتى 11 جنيها وفي النوع الفاخر يصل إلى 15 جنيها.

ويسجل سعر الكيلو في البلح الشامي سعر يتراوح ما بين 15 جنيها وحتى ثلاثون جنيها.

والبلح الإبريمي يتراوح سعره ما بين سبعة جنيها ويصل إلى 15 جنيها للكيلو الواحد.

بلح الغزال يسجل سعر 15 جنيها وحتى 22 جنيها مصريا فقط لا غير.

والتمر الأسوابي يصل سعره إلى 30 جنيها مصريا للكيلو الواحد.

أسعار الياميش في السوق المحلي

تختلف الأسعار على حسب المحلات التي يتم بيع الياميش فيها، ولكن نتعرف على متوسط سعر الياميش في الأسواق المصرية وهي: