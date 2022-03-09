نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض العثيم اليوم وتخفيضات استثنائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك في المقال التالي
عمر شويل - جدة أجدد عروض العثيم اليوم وتخفيضات استثنائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك - ثقفني
عروض العثيم اليوم تقدم أقوى العروض والتخفيضات الأسبوعية على السلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة ومنتجات البقالة والمعلبات وغيرها العديد من منتجات العناية المنزلية والشخصية، وكما عودتنا دائماً مجموعة أسواق عبد الله العثيم أنه مهما كانت احتياجاتكم ومقاضيكم المنزلية تجدوها متوفرة من خلال جميع فروع الشركة المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية بأوفر الأسعار وأفضل الخامات في الأقسام المتنوعة وبالأخص في قسم الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأدوات المنزلية من أدوات المطبخ، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم عروض أسواق عبد لله العثيم الخاصة بقسم السلع الغذائية لهذا الأسبوع.
عروض العثيم اليوم على السلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة:
- حليب هالي بودرة كامل الدسم وزن الكيس 1800 جرام بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال.
- جبن زدني كريم وزن البرطمان 900 جرام بسعر 21.50 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال.
- عرض 4 حبات قشطة مانا وزن الحبة 155 جرام فقط بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال.
- عسل بورام الغابة السوداء وزن البرطمان 34.95 ريال سعودي بدلاً من 46.75 ريال.
- خلطة زدني بيتزا نيويورك /الإيطالية وزن العبوة 500 جرام بسعر 6.75 ريال سعودي بدلاً من 7.95 ريال.
- بزلاء خضراء هورتكس وزن الكيس 400 جرام بسعر 3.95 ريال سعودي بدلاً من 5.95 ريال.
- فراولة لاتينا مجمدة وزن الكيس واحد كيلو جرام بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال.
- مرقة دجاج فيكتو، 24 قطعة×20 ، سعر 8.95 ريال بدلاً من 12.59 ريال.
- أناناس هالي شرائح، بوزن 565، بسعر 4.95 ريال بدلاً من 5.50 ريال.
- كرتونة مياة هالي 40 قطغة× 200سم، بسعر 11.95 ريال بدلاً من 17.50 ريال.
- صدور دجاج لاتنيا طرية، بوزن 2.50، بسعر 62.95 ريال بدلاً من 73.95 ريال.
- زيت فيكتو مطور طبخ ولي، وزن 1.50 لتر، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.
- زيت فيكتو للقلي، 1.50 لتر، بسعر 12.50 ريال بدلاً من 13.95 ريال.
- زيت زيتون يورو قولد بكر، 500 ملل، بسعر 13.50 ريال بدلاً من 17.95 ريال.
- زيت ستون هالي، 500 جرام، بسعر 12.50 ريال بدلاً من 16.25 ريال.
- طماطم فيرتو مقشرة، 400 جرام، بسعر 8.50 ريال بدلاً من 11.25 ريال.
- أرز هالي مزة بنجابي، 10 كيلو، 49.95 ريال بدلاً من 71.25 ريال.
- أرز الزماردة سيلا هندي برميل، بوزن 10 كيلو، بسعر 27.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.