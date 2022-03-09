شوف أجدد عروض العثيم اليوم وتخفيضات استثنائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك

عروض العثيم اليوم تقدم أقوى العروض والتخفيضات الأسبوعية على السلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة ومنتجات البقالة والمعلبات وغيرها العديد من منتجات العناية المنزلية والشخصية، وكما عودتنا دائماً مجموعة أسواق عبد الله العثيم أنه مهما كانت احتياجاتكم ومقاضيكم المنزلية تجدوها متوفرة من خلال جميع فروع الشركة المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية بأوفر الأسعار وأفضل الخامات في الأقسام المتنوعة وبالأخص في قسم الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأدوات المنزلية من أدوات المطبخ، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم عروض أسواق عبد لله العثيم الخاصة بقسم السلع الغذائية لهذا الأسبوع.

عروض العثيم اليوم على السلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة:

حليب هالي بودرة كامل الدسم وزن الكيس 1800 جرام بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال.

جبن زدني كريم وزن البرطمان 900 جرام بسعر 21.50 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال.

عرض 4 حبات قشطة مانا وزن الحبة 155 جرام فقط بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال.

عسل بورام الغابة السوداء وزن البرطمان 34.95 ريال سعودي بدلاً من 46.75 ريال.