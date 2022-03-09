شوف شهر مبارك وعروضنا ما تقارن في بنده السعودية وخصومات تصل إلى 50%

هايبر بنده السعودية يقدم لجميع عملائه الكرام العديد من الخصومات والتخفيضات الرائعة، التي يحتاجها أي منزل سواء على المأكولات أو المشروبات أو المنظفات وغيرهم من المستلزمات، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم من خلال هذا المقال أقوى عروض هايبر بنده السعودية لهذا الأسبوع.

عروض بنده السعودية

برتقال العصير المصري، وطحين فاخر وزنه كيلو من بئر الأولى، ومكرونة برفيتو وزنها يترواح بين الربع كيلو والنصف كيلو، وزبدة طبيعية وزنها ٣٠٠ جرام من المراعي، ودجاج فقيه وزنه ألف ومائة جرام، وزيت ذرة وزنه تسعة لتر من عافية، أرز بسمتي وزنه عشرة كيلو من سيلا، وكريم كراميل مع طبقة كراميل وزنه ٧٠٠ جرام من رياض فود، وحلاوة طحينية بنكهة الشكولاتة وسادة من جميل، وسمك قاروص، وجبنة كريمي وزنها ١٨٠٠ جرام من نادك، وشراب الزبادي وزنه ٣٣٠ مل من ندى، وجبنة تشدر وزنها ٤٠٠ جرام من كرافت، وقشطة وزنها ٢٠٠ جرام من مراعي، وشراب التوت وزنه ٧١٠ مل من فيتو، وقهوة دافيدوف ريتش وزنها ١٠٠جرام، وقهوة فاين أروما وزنها ١٠٠ جرام.

عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع

شاي فرط ربيع المذاق الأصلي وزنه ٨٠٠ جرام، وعصير طازج وزنه ٢٠٠ ما من نادك، أكياس شاي من ليبتون عددها مائة كيس، ومكرونة إيطاليانو وزنها ٤٠٠ جرام، ودجاج دو، وصدور دجاج كبيرة من تندر وزنها كيلو، وشوفان أبيض من هناء وزنه كيلو، وشوفان أبيض وزنه نصف كيلو من كويكر، وحليب مبخر وزنه ١٧٠ جرام من بوني، وشكولاتة مشكلة وزنها ٧١٠ جرام، وزيت زيتون وزنه ٢ لتر من تريفا، خليط حلوى مع طبقة كراميل وزنها ٧٠٠ جرام من جرينز، وعلبة جلي من جرينز وزنها ٨٠٠ جرام تحتوي على ١٢ كيس، وباكينج باودر قليل الصوديوم وزنه ١١٣ جرام من رامفورد، وخليط كيك وزنه ٤٨٥ جرام من بلزبري، وخليط الفطائر كيك وزنه نصف كيلو من بلزبري، ولحم تونا خفيف قطعة واحدة في زيت دوار الشمس من رنا وزنها ١٨٥ جرام، وفول مدمس حبة درجة أولى وزنه ٤٨٥ جرام من لونا، وتونة خفيفة وزنها ١٨٥ جرام من قودي.