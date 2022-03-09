شوف عروض شهر رمضان من أكسترا بخصومات بين 10% إلى 50% على منتجات فيليبس

شركة فيليبس تقتحم الأسواق بأقوي العروض مع أكسترا وتقدم خصومات هائلة بمناسبة الشهر الكريم تتراوح بين 10٪ حتى 50٪ على جميع الأجهزة الكهربائية المتنوعة، منها معالجات الهواء، كاويات، القلايات الهوائية، منتجات العناية الشخصية الرجالية، المكانس الكهربائية، أجهزة العناية بالشعر، محضرات الطعام، أجهزة أزاله الشعر بالجسم.

عروض شهر رمضان من أكسترا بخصومات بين 10% إلى 50% على منتجات فيليبس

أكسترا تقدم لكم نظام الشراء بالتقسيط على مدة طويلة 36 شهر من شركة تساهيل للتمويل، وتوفر خدمة التوصيل للمنزل، قدمنا لكم في مقال سابق لعرض أخر مميز تقدمه أكستر شامل مجموعة متنوعة من أجهزة المطبخ الكهربائية. متوفر بها أيضاً منتجات فيليبس، تابع أجدد العروض وأحدثها من خلال الموقع الرسمي لشركه أكسترا extra.com، ويمكنكم زيارة أقرب فرع لديكم وقد وفرت للجميع 47 فرع في مناطق مختلفة لكي تسهل لكم التسوق والشراء.

كاوية بخار عمودية من فيليبس، تعمل بقوة 2000 واط، 5 إعدادت للبخار،بلون بنفسجي، صناعة الصين، ضمان سنتين من المصنع، تعمل بنظام التشغيل والإيقاف الذاتي، يزيل التجاعيد من الأعلى إلى الأسفل من دون مجهود من الملابس، تقضي على البكتيريا بنسبة 99.9%، من مميزتها توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف، بسعر 679.00 ريال بدلاً من 799.00 ريال، وفر 120 ريال، استمتع بخصم 15.1%، يشمل 1 هدايا مجانية بقيمة 59 ريال، إدفع 33 ريال لمدة 36 شهرا، رسوم التوصيل العادي للمنزل مجاناَ.

هدايا قيمة على قلايات فيليبس

فيليبس مقلاة افانس ديجيتال, 60 هرتز, سعة 1.4 كجم، ضمان عامان، غطاء قابل للإزالة، متوفر بشعلة شواء، تعمل بقوة 2200 وات، متوفرة بلون أسود، سهل الاستخدام، سهل التنظيف، سريع, التصميم، الكثير من سعة التخزين، لوحة التحكم: ازرار اتصال & دوارة، بسعر 899.00 ريال بدلاً من 1299.00 ريال، وفر 400 ريال، يشمل 1 هدايا مجانية بقيمة 109 ريال، إدفع 43 ريال لمدة 36 شهرا.