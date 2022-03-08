شوف عروض هايبر بنده بمناسبة شهر رمضان المبارك

عروض هايبر بنده في هذا الأسبوع تعد من أفضل العروض التي يقدمها هايبر بنده وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك وجميع احتياجات الأسرة وجميع المنتجات التي تحتاجها للاستعداد لشهر رمضان المبارك، حيث يعرض الهايبر في هذا الأسبوع أقوى التخفيضات على منتجاته من اللحوم، والأسماك، والدجاج، وجميع منتجات الألبان، والمعلبات، وأكياس الخضروات، كما يمكنك الحصول على أفضل الخصومات على الأجهزة الكهربائية، ومستلزمات التنظيف، ومنتجات العناية بالأطفال، قم الآن بالتسوق من هايبر بنده للحصول على أقوى الخصومات.

عروض هايبر بنده

قم بالحصول على هاتف أوبو أي00 بمساحة 128 جيجا بايت فقط بسعر 849 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على هاتف شاومي ريدمي 9 أي بمساحة 32 جيجا بايت بسعر 369 ريال سعودي.

اشتري هاتف سامسونج أي 12 بمساحة 64 جيجا بايت و RAM بمساحة 4 جيجا بايت فقط بسعر 575 ريال سعودي.

احصل أيضا على هاتف شاومي 11 لايت 8 بلس بمساحة 128 جيجا بايت و RAM بمساحة 8 جيجا بايت بسعر 1149 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على هاتف لينوفو كي14 بمساحة 32 جيجا بايت فقط بسعر 359 ريال سعودي بدلا من 449 ريال سعودي.

قم بشراء هاتف سامسونج أي 52 إس بمساحة 128 جيجا بايت و RAM بمساحة 8 جيجا بايت بسعر 1499 ريال سعودي بدلا من 1659 ريال سعودي.

احصل أيضا على هاتف تي سي إل 20 بمساحة 256 جيجا بايت بسعر 849 ريال سعودي بدلا من 1199 ريال سعودي.

عروض بنده

قم بالحصول على تلفزيون سكاي وورث بحجم شاشة 32 بوصة بسعر 799 ريال سعودي بدلا من 999 ريال سعودي.

احصل أيضا على تلفزيون إمبكس جلوريا بحجم شاشة 40 بوصة فقط بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 789 ريال سعودي.

اشتري تلفزيون سكاي وورث جوجل بحجم شاشة 50 بوصة وبجودة 4k بسعر 1599 ريال سعودي بدلا من 2299 ريال سعودي.

هايبر بنده