شوف عروض لولو هايبر أقوى عروض مارس التوفير الجديدة على الهواتف الذكية والأجهزة حتى 15 مارس بخصومات عملاقة لا تفوتها LULU

تعتبر عروض لولو هايبر من أقوى العروض التي يبحث عنها الكثيرين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وذلك نسبب أسعارها المميزة والرائعة. كما تنفرد متاجر لولو بتقديم باقة من أجمل وأفضل الهواتف الذكية وكذلك أفضل الماركات العالمية من الأجهزة الإلكترونية بأسعار مميز بل وخصومات قوية بمناسبة عيد الأم واقتراب شهر رمضان الكريم.

أقوى عروض لولو هايبر عروض مارس التوفير على الهواتف الذكية

اشتري هاتف هواوي بي 50 برو من الجيل الرابع، حيث يعمل الهاتف بنظام التشغيل هارموني، بشاشة مقاسها 6.6 بوصة. كما أن مساحة الهاتف الداخلية هي 256 جيجا بايت، والعشوائية 8 جيجا بايت رام. بالإضافة إلى أنها مزودة بكاميرات عالية الدقة هي 64+13+40+50 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل. بسعر مميز 4299 ريال سعودي.

تخفيضات مارس القوية من لولو على أجهزة الأيفون

احصل على خصم 350 ريال على أيفون برو ماكس، مزود بشاشة حجمها 6.7 بوصة. كما يعمل بنظام تشغيل هو IOS 15، وبه ذاكرة تخزين مساحتها 256 جيجا بايت، ورام بسعة 6 جيجا بايت رام. بالإضافة لثلاث كاميرات واحدة في الأمام بدقة 12 ميججا بكسل، واثنين في الخلف بدقة 12+12 ميجا بكسل. بسعر 5349 ريال بدلاً من 4699 ريال سعودي. كما أن سعر الأيفون المزود بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، سعره 4849 ريال بدلاً من 5199 ريال سعودي، ووفر 350 ريال.

عروض لولو هايبر التوفير على الأجهزة الكهربائية