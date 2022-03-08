نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات نصف الثمن هايبر لولو المذهلة على الأجهزة الكهربائية والهواتف حتى نهاية مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات نصف الثمن هايبر لولو المذهلة على الأجهزة الكهربائية والهواتف حتى نهاية مارس، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو تابلت ايكون واي فاي حجم 10.1 بوصة سعة 32 جيجابايت و2 جيجا رام بسعر 449 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 25%، يتوفر لينوفو جهاز لوحي تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجابايت و2 جيجا رام حجم 10.1 بوصة أندرويد باللون الأسود بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 14% ضمن عروض هايبر لولو على الأجهزة اللوحية.

عروض هايبر لولو حتى نهاية مارس

يتوفر يتوفر نوكيا تابلت واي فاي عربي باللون الأزرق سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام حجم 10.4 بوصة بسعر 799 ريال بدلاً من 899 ريال خصم 11%، كما يتوفر ضمن عروض مارس هايبر لولو لينوفو جهاز لوحي بحجم 10.1 بوصة سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام باللون الرمادي بسعر 799 ريال بدلاً من 899 ريال خصم 11%، يتوفر ضمن تخفيضات الهواتف هايبر لولو أبل أيفون 12 حجم 6.1 بوصة سعة 128 جيجابايت باللون الأزرق، بسعر 2895 ريال بدلاً من 3799 ريال خصم 24%.

عروض الهواتف هايبر لولو

يتوفر فيفو واي 15 اس 3 حجم 6.51 بوصة سعة 32 جيجابايت و 3 جيجا رام كاميرا 13+2 ميجا بيكسل باللون الأخضر بسعر 519 ريال بدلاً من 579 ريال خصم 10%، يتوفر ضمن خصومات هايبر لولو حتى نهاية مارس آبل آيفون 13 حجم 6.1 بوصة سعة 128 جيجابايت و4 جيجا رام كاميرا 12+12+12 ميجا بيكسل باللون الأزرق، بسعر 3299 ريال بدلاً من 3799 ريال خصم 13%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر لولو لينوفو كي 14 بلس سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 48+2+2+8 ميجا بيكسل رمادي كربوني، بسعر 529 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 24%.

تخفيضات الشاشات هايبر لولو

يتوفر نيكاي تلفزيون ليد 32 بوصة بسعر 399 ريال بدلاً من 639 ريال خصم 38%، يتوفر ضمن تخفيضات الشاشات هايبر لولو سكاي وورث تليفزيون جوجل أندرويد 86 بوصة مع تقنية 4K، ضمن عروض مارس 2022 هايبر لولو بسعر 6999 ريال بدلاً من 10999 ريال خصم 36%، يتوفر سوني تليفزيون جوجل ذكي مع تقنية 4K عالي الدقة 75 بوصة بسعر 5649 ريال بدلاً من 7299 ريال خصم 23%، يتوفر أيكون موقد غاز ستانلس ستيل 3 شعلة بسعر 169 ريال بدلاً من 239 ريال خصم 29%.

خصومات نصف الثمن هايبر لولو

يتوفر أيكون قدر طبخ كهربائي سعة 1.8 لتر بسعر 89 ريال بدلاً من 109 ريال خصم 18%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو أيكون قلاية هوائية سعة 5 لتر بسعر 249 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 38%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر لولو أريتي خلاط سعة 430 وات 1.5 لتر باللون الأبيض بسعر 69 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 54%، يتوفر تيفال مكواة بخار بسعر 79 ريال بدلاً من 119 ريال خصم 34%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو

يتوفر مولينكس خلاط سعة 450 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 209 ريال خصم 53%، يتوفر ضمن عروض مارس 2022 بلاك أند ديكر قلاية هوائية سعة 1500 وات 1.2 لتر بسعر 259 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 63%، يتوفر مولينكس قلاية عميقة سعة 1.8 لتر بسعر 199 ريال بدلاً من 279 ريال خصم 29%، يتوفر فيليبس برو ميكس خلاط يدوي سعة 650 وات بسعر 169 ريال بدلاً من 219 ريال خصم 23% ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو.