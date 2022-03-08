نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل من 5 جنيهات خلطة سحرية لتنظيف السيراميك فقط ضعيه ربع ساعة بدون حك والنتيجة 100 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تنظيف السيراميك من الأعمال الشاقة التي تحتاج لبعض من المجهود كما يوجد أحياناً بعض البقع التي تحتاج إلى بعض الوقت للتخلص منها وسوف نعرض في هذا المقال طرق سحرية وسهلة وبدون الحاجة إلى بذل مجهود وفي قليل من الوقت وبأقل الإمكانيات وبدون الحاجة أيضاً إلى المساحيق الغالية والتي يمكن أن تسبب حساسية وضرر على البشرة

تنظيف السيراميك



معلقتين من كربونات الصوديوم.



3معالق كبار من الخل.



بالإضافة إلى أي مسحوق من منظفات السيراميك.

نصف كوب من الدوني.



ونضيف بعد ذلك الماء ونقوم بمسح السيراميك بكل سهولة بدون الحاجة إلى الحك أو بذل مجهود وسوف نلاحظ أن البقع تزول وبكل سهولة وبأقل التكاليف دون الحاجه إلى المساحيق والتركيبات باهظة الثمن .

تنظيف السيراميك بالخل



نص كوب من الخل .

كلوريكس ألوان .

بيكربونات الصوديوم .

كوب من الصابون السائل .

حيث أنه أول خطوة أن يتم خلط تلك المكونات مع بعضها ونضيف إليهم الماء ونقوم بمسح السيراميك بكل سهولة ولكن يجب ارتداء جوانتي عند خلط تلك المكونات تجنباً من ملامسة أي من تلك المكونات

وبذلك نقوم قد قومنا بأعداد مخلوط سهل وبسيط وخالي من المواد الكيماوية الضارة .

تنظيف السيراميك بملح الليمون



نحتاج إلى حوالي ثلاث ملاعق من ملح الليمون .

نصف كوب من البريل .

وفي البداية يتم مزج الخلطيين وإضافة الماء وتعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق وأبسطها وسوف تلاحظي الاختلاف .

وبذلك وبهذه الطريقة نكون قد قومنا بعرض أهم الخلطات السحرية لتنظيف السيراميك سواء سيراميك المطبخ أو سيراميك الحمام أو سيراميك الغرف بأسهل الطرق وبدون الحاجة إلى مواد كيمياوية ذات الرائحة النفاذة التي يمكن أن تضر العينين وللأيد علاوة على إنها غالية الثمن لذلك لا بد من الالتزام بهذه الوصفة.