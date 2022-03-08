شوف عروض ساكو مستلزمات المنزل والأجهزة بأقوى عروض رمضان 2022 في ساكو

عروض ساكو مستلزمات المنزل والأجهزة نقدمها لكم بأسعار مغرية على الأثاث والأدوات المنزلية، وكذلك الأجهزة الرياضية، ومنتجات مخفضة طوال فترة عروض رمضان 2022 السارية في saco، وأيضًا عروض ساكو للأجهزة الكهربائية، مع ضمان إضافي متاح على الأجهزة المنزلية المتوفرة في نشرة تخفيضات ساكو، والمزيد من المنتجات من ساكو السعودية نقدمها لكم في النقاط القادمة.

عروض ساكو مستلزمات المنزل

استفيد من عروض ساكو مستلزمات المنزل، من أثاث داخلي مثل كرسي استرخاء هزاز للحصول على أقصى راحة، ومتوافر منه الألوان الأصفر، الأحمر، لايت موكا، موكا داكنة، أزرق، أحمر، رمادي، وحتى الأثاث الخارجي بأفخم الأشكال وخامات رائعة لتوفر لكم قضاء وقت ممتع في حديقة المنزل، ويوجد في العروض طقم جلوس لعدد 6 أشخاص مع طاولة بنفس الشكل، وعرض أخر على ساكو جلسات خارجية لعدد 8 أشخاص، وكلاهما متاح لهم خدمة التوصيل المجاني حتى منزلك.

كرسي استرخاء ساكو بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.

طقم جلوس للحديقة بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2499 ريال سعودي.

ساكو أجهزة رياضية

مستلزمات الرياضية والأجهزة تندرج تحت التخفيضات السارية حاليًا بجميع فروع ساكو بالسعودية، وأيضًا على الموقع الإلكتروني بحيث تحصل عليها من خلال خدمة التوصيل المنزلي، ووجود تلك الأجهزة في منزلك سيدفعك للإنتظام على ممارسة التمارين الرياضية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الجسم سواء ليبقى صحي أو للحفاظ على الوزن، ويوجد عرض مميز على جهاز سير كهربائي بالإضافة إلى دراجة رياضية بلوحة إلكترونية، بحيث تحصل على كلاهما بسعر مغري.

جهاز سير كهربائي ودراجة رياضية، بسعر 1999 ريال سعودي.

دراجة تمارين رياضية بسعر 749 ريال سعودي بدلًا من 819 ريال سعودي.

جهاز سير كهربائي بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.

عروض ساكو مكانس

فقط في ساكو يمكنك شراء المكنسة الكهربائية التي تبحث عنها، حيث يتوافر أكثر من نوع منها، وبسعر مخفض، وإضافة إلى ذلك الحصول على ضمان لمدة 3 سنوات، ومنها مكانس لتنظيف لسجاد وأنواع أخرى لغسله، بالإضافة إلى أنواع تعمل بالبخار ومكانس يدوية، والمزيد من المنتجات نعرضها فيما يلي.