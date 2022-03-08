شوف عروض ساكو saco أثاث خارجي عروض رمضان 1443 بخصومات وتخفيضات مذهلة من ساكو

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عمر شويل - جدة أوفر عروض ساكو saco أثاث خارجي متوفرة في كتالوج عروض رمضان 1443، وتشمل العروض والتخفيضات عروض الأثاث الخارجي وأثاث الحدائق، إلى جانب جميع لوازم الحدائق المنزلية يقدمها متجر ساكو لعملائه، بحيث يتيح للعملاء فرصة الإختيار ما بين العديد من الخيارات والتصميمات من أطقم جلوس الحدائق، إلى جانب العديد من طاولات القهوة المصممة للحدائق الخارجية، وتضم العروض أيضًا الشوايات الخارجية للعزائم الكبيرة، والتي تستخدم لعمل أشهى الوصفات والمشويات، وتشمل تخفيضات ساكو أيضًا على المظلات الخارجية التي تكفي لمساحات مختلفة، توفر الحماية لجميع أفراد العائلة من العوامل الخارجية مثل حرارة الشمس الحارقة أو في الأجواء الشتوية المتغيرة.

عروض ساكو saco أثاث خارجي

يلجأ بعض العملاء للحلول الذكية لفرش البيت العصري، ودائمًا ما تتناسب تلك الحلول مع جميع أنواع الديكور سواء كان الديكور الداخلي للمنزل أو الديكور الخارجي للحدائق، ويعرض متجر ساكو السعودية أقوى الخصومات والتخفيضات على أسعار أثاث الحدائق، والذي يصلح لعدة استخدامات، كما تتنوع العروض بين أطقم الجلوس والمظلات والطاولات، ويعرض ساكو السعودية في كتالوج عروض رمضان 1443-2022 تصميمات تتميز بالفخامة والأناقة لتتناسب مع جميع أذواق العملاء، وتتناسب مع أنواع الديكور المختلفة.

ساكو أثاث الحدائق

يقدم متجر ساكو Saco أطقم الجلوس المزودة بطاولات للطعام، والتي تكفي لعدد كبير من الأشخاص، مصنوعة من خامات متينة وقوية تتسم بالصلابة وتتحمل العديد من عوامل التعرية المختلفة، تتوفر طاولات الطعام الخارجية بالعديد من التصميمات، كما أن البعض منها مزود بمظلات كبيرة مما يتيح للمستخدم وقت ممتع وآمن يتناسب مع الطقس المتغير.

طقم جلوس للحدائق مكون من طاولة كبيرة + مقاعد مريحة تكفي 6 أشخاص + مسند بسعر 4999 بدلًا من 5599 ريال.

طاولة طعام للحديقة مكونة من طاولة كبيرة + 8 مقاعد + مظلة + قاعدة بسعر خاص 1999 بدلًا من 2299 ريال.

طقم طاولة طعام للحديقة + مظلة + 6 مقاعد + مظلة 2.7 متر بسعر 1299 بدلًا من 1499 ريال.

تخفيضات ساكو

يعرض متجر ساكو مجموعة من تصميمات أطقم الجلوس الخارجية المصنوعة من هيكل من الألومونيوم الذي يتسم بالصلابة وقوة التحمل، وهيكل من الخوص يناسب الأجواء الخارجية المتغيرة سهل التنظيف، كما أنها تتميز بسهولة حملها وتحريكها لكي تناسب الجلسات الخارجية، وإليكم تفاصيل العروض.