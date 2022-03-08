احذر أخطاء تخزين البطاطس التي تؤدي للتسمم وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين

تخزين البطاطس من الأمور المهمة التي تقوم بها ربات البيوت، حيث أن البطاطس في بعض الأوقات يرتفع سعرها جدا، ولكن الكثير منهم يتبعون أساليب خاطئة قد تتسبب في أضرار بالغة قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، وقد تصل إلى الوفاة والآن سوف نقدم لكم طريقة التخزين الصحيحة للبطاطس، والأضرار المترتبة على التخزين الخاطئ من خلال مقالنا هذا.

أخطاء تخزين البطاطس



تخزين البطاطس قد ينتج من خلالها أضرار كبيرة قد تؤدي بحياتنا للخطر وتدمر الصحة، ولكي تتجنبوا أي خطأ يجب عليكم اتباع الآتي:

حيث أنه يجب عدم تخزين البطاطس بجانب الفاكهة وهذه من الأمور التي من الممكن تتسبب في الوفاة، وخاصة فاكهة الأفوكادو التي تفرز مادة سامة على البطاطس.

كما أنه يجب عدم تخزين البطاطس في أماكن رطبة هذا من الأكيد أن يسبب تعفنها وفسادها.

عدم تخزين كمية كبيرة جدا تتراكم فوق بعضها فتصيبه بالتعفن.

يجب وضع البطاطس بطريقة معتدلة في مكان واسع غير رطب وبعيدا عن الفاكهة.

طرق طهي البطاطس الخاطئة

قد تعرفنا على طرق التخزين الخاطئة فيجب علينا تجنب هذه الأخطاء، والآن نعرض لكم أخطاء الطهي للبطاطس، ومنها ما يلي: