نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده شهر مارس خصومات خيالية وتخفيضات تصل ل 60% تسوق قبل نهاية الشهر في المقال التالي
عروض بنده السعودية، هايبر بنده يعد من الأسواق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية والذي تم تشييده وإنشائه في عام 1979، كما أن هذه الشركة تكون من أهم الشركات الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حتى أصبح السوق من ضمن الأسواق المركزية والمالية والتجارية، وهذا من أجل أن يباع كل المنتجات والمستلزمات التي يرغب بها ويريدها كل مواطن متواجد في المملكة العربية السعودية، إلى أن قام الهايبر بتوفير وتقديم المنتجات الغذائية والغير غذائية.
عروض بنده اليومية خلال شهر مارس والتي تصل إلي 70 % تسوق الآن
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون من إحدى الأسواق المتواجدة بالمملكة العربية السعودية والذي يكون متواجد به كل المستلزمات والمستحضرات التي يريدها ويطلبها كل مقيم بالمملكة العربية السعودية، أما أن يكون من السلع والمستلزمات الغذائية وكذلك الغير غذائية والأجهزة المنزلية إلكترونية والكهربائية التي يقوم سوق بنده بتواجدها وتوفيرها، فيمكن أن يتم العرض والتقديم والمنح لتلك الخصومات والعروض أما أن تكون بالصورة اليومية والأسبوعية أيضًا على كل السلع والمنتجات لدى كل عملاء المملكة.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على رقائق البطاطس والذرة من النوع فيستا مقدار 12 * 23 جرام يكون بسعر 11.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- مزيل البقع والدهون من النوع فلاش مقدار 750 مل يكون بسعر 11.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- المعقم والمنظف من النوع زماك مقدار 650 مل يكون بسعر 13.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- 3 * 50 جرام من منظف المراحيض من النوع هاربيك مقدار 500 مل يكون بسعر 9.95 بدلًأ من 20.95 ريال سعودي.
- منظف الحمام من النوع كلوركس العادي مقدار 709 يكون سعره 10.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- حفائض الأطفال من النوع بيبي جوي للبشرة الصحية للعبوة الكبيرة سعره يكون 57.95 بدلًا من 73.50 ريال سعودي.
- شفرات الحلاقة من النوع بيك عدد 8 + 4 قطع يكون سعرها 18.95 بدلًا من 35.95 ريال سعودي.
- 3 + 1 من أمواس الحلاقة من النوع جيليت سيمبلي فينوس يكون بسعر 20.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- 250 مل من غسول الفم من النوع كول بريز كلوس اب يكون بسعر 10.50 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- فرشاة الأسنان الوسط من النوع كولجيت يكون سعرها 29.95 بدلًا من 50.95 ريال سعودي.