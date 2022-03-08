خلطة سحرية تنظيف السراميك فقط ضعيه ربع ساعة بدون حك والنتيجة مضمونة ١٠٠% هيرجع جديد

يعتبر تنظيف السيراميك من أكثر الأمور الذي يعتبر تنظيفه صعب على السيدات ، وخاصة الفواصل التي توجد بين السيراميك، حيث يتميز السراميك بالأوساخ الشديدة والتي لا تستطيع التغلب عليه كثير من السيدات في تنظيفه، ولكن سوف نوضح لكي أهم الطرق التي تستطيعي بها سيدتي التغلب على هذه الاوساخ وتعيدي السيراميك كالجديد.

طرق تنظيف السيراميك

تبحث الكثير من السيدات عن أفضل الطرق لتنظيف وتلميع السيراميك وإعادته كالجديد، وتضر أن تشتري منظفات غالية، لتنظيف السيراميك والفواصل التي توجد بينها وسوف نوضح لكي أفضل الطرق التي يمكن إعادة السيراميك كالجديد وبمكونات توجد في منزلك.

الطريقة الأولى: حيث أنه يجب أن نحضر وعاء من الماء ونضع به ملعقة من ببيكربونات الصوديوم، وملعقة ملح لليمون ونقلب هذه المكونات جيدا ثم نبدأ في تنظيف السيراميك.

الطريقة الثانية: وهي تنظيف فواصل السيراميك بصودا الخمير وقليل من الماء، ثم نقوم بتنظيف السيراميك والفواصل بينها، لنجد أن الأوساخ المتراكمة بين فواصل السيراميك ، وأرضية السيراميك نظيفة جدا.

الطريقة الثالثة: وهي عبارة عن ملعقتان من الخل على ملعقة من عصير الليمون، والخطوة التالية هي أن نضيف عليهم ملح الليمون مع كمية من الماء وننظف السيراميك بهذا الخليط، والذي يزيل الأوساخ بسهولة، بفضل الخل وملح الليمون.

نصائح عامة للحفاظ على السيراميك من الأوساخ

وبعد أن تعرفنا على أهم الطرق التي تساعدك على تنظيف السيراميك والفواصل التي توجد بينه فإليكي عزيزتي أهم الأفكار لتقليل تعرض السيراميك للأوساخ بشكل نهائي في المنزل: