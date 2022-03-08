طريقة عبقرية بدون بطاقة سحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي في دقيقتين

هناك الكثير من الخدع التي يمكن تنفيذها في الحياة ولا نعرفها، هكذا يشبه سحب الأموال من ماكينة الATM بدون بطاقة يمكن استخدامها، حيث تعتبر هناك حيلة صغيرة يمكن أن نقوم بها وتساعد في هذا الأمر، ولكن ما هي الخطوات التي يمكن من خلالها سحب أموال من الماكينة بدون هذا ما سنعرفه بداخل موضوعنا.

طريقة عبقرية سحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة في دقيقتين

كيفية سحب الأموال من ماكينة ال ATM بدون فيزا

هناك الكثير من الأحداث التي تأتي للشخص ولا يتواجد معه الفيزا التي يمكن أن تكون في المنزل أو غير متواجدة، ولكن حتى لا تتعرض لكل ذلك يمكن أن تتبع بعض الخطوات معنا لسحب مبالغ مالية بسهولة كبيرة من ماكينة ال ATM دون استخدام فيزا، وتأتي الخطوات هكذا:

حيث أنه عليك أولاً الذهاب إلى ماكينة ATM ولكن يجب أن تكون بدون فيزا.

ثم نقوم بفتح المحفظة الخاصة بك على الهاتف.

بداخل التطبيق عليك اختيار بدون بطاقة من بين عدة اختيارات ثم نضغط على سحب المحفظة الإلكترونية.

ستأتي إليك عدة خانات لوضع كلمة المرور مع رمز OTP

عليك إدخال المبلغ الذي تريده حتى يتم سحبه.

كيف يمكن إنشاء محفظة إلكترونية؟

وحتى تتعرف على كيفية انشاء محفظة ستكون هناك خطوات بسيطة موضحة لكل شيء بسهولة كبيرة، وتأتي بهذا الشكل: