فعاليات وأنشطة سفاري بارك الرياض 

السياحة من أهم مصادر الدخل في جميع الدول حول العالم، والتي تعمل على زيادة الدخل القومي للدولة، وتعتبر السياحة في الصحراء من أبرز أنواع السياحة المنتشرة في المملكة العربية السعودية وبالتحديد الرياض لما تتمتع به من مناطق طبيعية خلابة ومناظر رائعة تعمل على جذب الزائرين من جميع أنحاء العالم، وتعتبر سفاري بارك هي أحد فعاليات السفاري التي تحظى على إعجاب الكبير والصغير على السواء، نظرا لوجود حيوانات وطيور نادرة.

أنشطة سفاري بارك المختلفة

بدأ الموسم الأول من فعاليات سفاري بارك عام 2019، وهو من الفعاليات المتاحة للجميع من الرضع إلى كبار السن، وتختلف الأنشطة المقدمة في سفاري بارك، وتضم: أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور، عروض مسارح مفتوحة في المنتزهات، عروض خاصة بسيرك الحيوانات، منطقة المغامرات، فرقة راقصة من أفريقيا، العروض البهلوانية، الحديقة المغلقة التي تضم ما يزيد عن 250 نوع من الطيور النادرة، ورش تعليمية، سيارات متنقلة لنقل الزائرين، بحيرة ممتعة للألعاب والأنشطة المائية، دراجات مائية، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم.

إرشادات هامة عند زيارة سفاري بارك

تستمر فعاليات وأنشطة سفاري بارك حتى يوم 25 سبتمبر 2022، ولكن هناك بعض الإرشادات التي يجب اتباعها في سفاري بارك، وهي: