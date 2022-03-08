نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض باسكن روبنز المختلفة وأهم أسعار باسكن المحدثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض باسكن روبنز المختلفة وأهم أسعار باسكن المحدثة، عروض باسكن روبنز المختلفة يعتبر الآيس كريم من الحلوى المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والتي تتمتع بالمذاق الرائع والمحبب للكبير والصغير، ويكثر تناول الآيس كريم في فصل الصيف ولكن هناك من يفضل تناوله في فصل الشتاء، ويعتبر باسكن روبنز من أشهر الأماكن التي تقدم أنواع مختلفة ومتنوعة من الآيس كريم بعد أن اعتاد الجميع على الفانيليا والشوكولاته والفراولة، حيث قام بإدخال أطعم مختلفة على الآيس كريم وصل عددها إلى 1400 نكهة منذ لحظة الافتتاح حتى الآن.

عروض باسكن روبنز

سوف نعرض لكم من خلال السطور التالية أهم عروض باسكن روبنز والباقات بالأسعار المحددة وهي كالآتي:

باقة دبل صنداي: تتكون هذه الباقة من 2 كوب صنداي بسعر 19 ريال.

الباقة الثلاثية: تتكون الباقة الثلاثية من 3 أكواب صانداي بسعر 29 ريال.

عرض أربعة صانداي: يتكون هذا العرض من 4 كوب صانداي مع 2 كوب هدية بسعر 69 ريال شامل الإضافات.

باقة السعادة: يتكون هذا العرض من 2 كوب آيس كريم، 10 قطع بسكويت كون بسعر 119 ريال شاملة اضافتين من الإضافات الجافة.

باقة السعادة العملاقة: تتكون من 4 كوب آيس كريم، 10 قطع بسكويت كون، 4 إضافات جافة بسعر 219 ريال.

منيو اسعار باسكن روبنز

أسعار باسكن روبنز المحدثة، نعرض لكم أسعار باسكن روبنز بعد أن تم تحديثها: