شوف أروع عروض صيدليات النهدي تحت شعار صالونك في بيتك

أروع عروض صيدليات النهدي في المملكة العربية السعودية داخل مجلة العروض الجديدة المستمرة منذ السابع عشر من فبراير الماضي وحتى التاسع عشر من مارس الحالي، تشمل المجلة بالإضافة إلى العروض على كريمات البشرة ومنتجات الشعر على اختلافها مجموعة من النصائح المتعلقة بطريقة وضع تلك المنتجات للحصول على الاستفادة المثلى منها، وسوف نركز هنا على منتجات الشعر سواء الشامبو والزيوت أو الصبغات.

اختيار الصبغة المناسبة وطريقة استخدامها

قبل الحديث عن العروض المقدمة على صبغات الشعر ضمن أروع عروض صيدليات النهدي، نعرض لكم بعض المعلومات والنصائح المذكورة في المجلة.

ينصح باستخدام صبغات الشعر الخالية من الأمونيا وذلك لتفادي حدوث حكة في فروة الرأس، كما أنها ليست ذات رائحة نفاذة مزعجة، بالإضافة إلى أنها لا تسبب أضرار للشعر مثل الصبغات الأخرى.

ولتجديد لون الشعر في المنزل اتبعي تلك الخطوات.

أولًا مشطي شعرك بشكل جيد.

ثانيًا ادهني حواف وجهك بالقرب من منابت الشعر بالفازلين وكذلك ادهني به أذنيك تجنبًا لوصول الصبغة إلى تلك المناطق

قومي بارتداء قفازات في يديك ثم قومي بخلط مكونات الصبغة الموجودة في العبوة.

باستخدام الفرشاة المخصصة قومي بدهن الصبغة على خصلات شعرك ابدئي بالجذور ومشطي إلى الأسفل.

بعد الانتهاء من كل الشعر ارفعيه وثبتيه بمشبك شعر واتركيه نصف ساعة.

اغسلي شعرك بشكل جيد حتى تتخلصي من كل بقايا الصبغة.

وأخيرًا تألقي بلون شعرك الجديد.

أروع عروض صيدليات النهدي