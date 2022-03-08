شوف أقوى عروض اكسترا الأسبوعية للأجهزة المنزلية وتخفيضات تصل 51% بمناسبة قرب رمضان

عروض اكسترا تقدم أقوى عروض الأجهزة المنزلية المتنوعة من أجهزة المطبخ وغيرها بأقوى التخفيضات لهذا الأسبوع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وتخفيضات جبارة تصل حتى 51%، على مجموعة متنوعة من أشهر الماركات العالمية في مجال الأجهزة المنزلية والتي لا غنى عنها في كل منزل عصري، كما تمثل عروض اكسترا اليوم فرصة عظيمة للتسوق لكل عروسة مقبلة على الزواج وترغب في تجهيز منزلها بأفضل الخامات وأوفر الأسعار، فعليها بالمبادرة والتوجه إلى أقرب فرع من فروع مجموعة شركات أكسترى للبيع بالتجزئة والتسويق والمنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية واغتنام فرصة عروض رمضان.

أقوى عروض اكسترا اليوم للأجهزة المنزلية:

ال جي ثلاجة مقاس 15.4 قدم، بتكنولوجيا لينير كمبروسير متوفرة باللون الفضي وبخصم فيمته 32.65% أي بسعر 3,299 ريال سعودي بدلاً من 4,899 ريال، هذا بالإضافة إلى هدية شراء بقية 250 ريال سعودي عند حصولك على العرض.

ثلاجة ال جي مقاس 19.6 قدم بتجنولوجيا التبريد بالبخار، إنفيرتر، متوفرة بخامات ستانلس ستيل بخصم قيمته 37.41%، أي بسعر 4,099 ريال سعودي بدلاً من 6,549 ريال.

كلاس برو ثلاجة باب واحد مقاس 1.6 قدم متوفرة باللون الأسود الأنيق والتي تناسب المكاتب أو غرف النوم فقط بسعر 529 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال، أي بخصم قيمته 24.32%.

كلاس برو ثلاجة باب جانب باب مقاس 19.9 قدم متوفرة باللون الفضي،بخصم 32.5% أي بسعر 2,699 ريال سعودي بدلاً من 3,999 ريال.

عرض ثلاجة ال جي مقاس 16.9 قدم بتكنولوجيا لينير كمبروسير متوفرة باللون الفضي بسعر 3,499 ريال سعودي بدلاً من 5,249 ريال، أي بخصم نقدي قيمته 33.33%.

هاير ثلاجة بابين مقاس 17.8 قدم سعة 504 لتر، متوفرة باللون الرمادي بخصم 41.82% بسعر 3,199 ريال سعودي بدلاً من 5,499 ريال.

أقوى عروض أجهزة المطبخ الأسبوعية:

نينجا محضر طعام 3*1 قوة 1200 واط متوفر باللون الأسود لأنيق بخصم 40.94% أي بسعر 649 ريال سعودي بدلاً من 1,099 ريال.

فيليبس محضر طعام بقوة 600 واط مزود بسرعتان ووعاء سعة 1.3 لتر متوفر باللون الأسود فقط بسعر 219 ريال سعودي بدلاً من 398 ريال.

فيليبس قلاية بدون زيت نظام الهواء الساخن سعة 1.2 كيلو، 6.2 لتر متوفرة باللون الأسود بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 829 ريال وبخصم 29.44%.

عرض مقلاة بدون زيت نينجا سعة 5.2 لتر، قوة 1750 واط متوفرة باللون الأسود بخصم 40.97% بسعر 389 ريال سعودي بدلاً من 659 ريال.