شوف أفضل عروض رمضان من أكسترا على أجهزة المطبخ الكهربائية بأقوي الخصومات

تجتمع شركة أكسترا مع الشركات الكبرى فيليبس، براون، مولينيكس، كينوود، نينجا، ديلونجي، ليهنؤا الشعب السعودي ويقدموا لهم أقوي العروض الرمضانية على منتجات المتنوعة بخصومات كبري تترواح بين 10% حتى 50%، كما توفر لكم 47 معرض للتسوق والشراء من خلاله أو عن طريق الأون لأين، يستمر هذا العرض حتي 19 مارس 2022، توفر لكم بالعرض المميز تشكيلة متنوعة من القلايات الهوائية الذكية بأحجام مختلفة، لكي تحضروا أطعمتكم بطريقة صحية.

أفضل عروض رمضان من أكسترا على الأجهزة المنزلية بأقوي الخصومات

كما أن هذا الشهر يصادف عيد الأم يوم 21 مارس، فاجئها بعيدها وأشتري أقوي وأفخم الماركات من الأجهزة الكهربائية التي لا يمكن الأستغناء عنها، متوفر أيضاً محضر الطعام الذكي، خلاطات عادية ومحمولة باليد، مفرمة، ماكينات صانعة القهوة والأكسبرسو.

قلايات هوائية من مختلف الماركات العاليمة

أشتري مقلاية بدون زيت، من فيليبس، بوزن 1.4 كيلو، متوفرة بلون أسود ونحاسي، بسعر 999.00 ريال بدلاً من 1499.00 ريال، وفر 500 ريال، تقسط على 36 شهر بمبلغ 48 ريال، ستحصلين على هدية مجانية محضر طعام وعاء 1.3 لتر من فيليبس.

محضر طعام وعاء 1.3 لتر من فيليبس. أشتري قلاية هوائية وفرن متعدد الوظائف من كنوود، يعمل بقوة 2000 واط، سعة 11 لتر، بسعر 579.00 ريال بدلاً من 779.00 ريال، وفر 200 ريال، قسط شرائه على 36 شهر، بمبلغ 28 ريال.

مقلاية بدون زيت، ديلوجي، سعة 1.7 كيلو، بقوة 1000/ 1400 واط، أبيض وأسود، بسعر 1549.00 ريال بدلاً من 1899.00 ريال، وفر 350 ريال، تقسط على 36 شهر، بمبلغ 75 ريال.

مقلاية هوائية من فيليبس، 1.2 كيلو، سعة 6.2 لتر، بقوة 2000 واط، متوفرة بلون أبيض ووردي، بسعر 599.00 ريال بدلاً من 849.00 ريال، وفر 250 ريال، قسط على 36 شهر، بمبلغ 29 ريال شهراً، أحصلي على هدية مجانية خلاط سعة 1 لتر.

خلاط سعة 1 لتر. قلاية بدون زيت، 0.8 كيلو، سعة 4.1 لتر، لون أسود، بسعر 369.00 ريال بدلاً من 599.00 ريال، وفر 230 ريال، يقسط على 36 شهر بمبلغ 18 ريال.

معارض مختارة على أجهزة مولينيكس الكهربائية من أكسترا