نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف طريقة التسجيل في برنامج الولاء من بنده ماركت للاستفادة من مزايا البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج الولاء من بنده للاستفادة من البرنامج، يتميز ماركت بنده بأنه يقدم أفضل المنتجات للعملاء في المملكة ولكن تمتد خدمات بنده ماركت إلى أكثر من ذلك مثل برامج بنده المميزة التي توفر للعملاء المزيد من العروض والخدمات المتقدمة من بنده ماركت، ومؤخرًا أعلنت أسواق بنده عن برنامج الولاء بنده وأوضحت خطوات التسجيل في البرنامج للراغبين في ذلك.

طريقة التسجيل في برنامج الولاء من بنده ماركت 2022

أوضحت كافة فروع بنده ماركت في السعودية أن برنامج الولاء يوفر مزايا عدة للعملاء منها عند فوز العميل بقسائم ربح شرائية عندما يتخطى سعر المنتجات التي قام بشرائها 300 ريال سعودي وفي حالة مشاركته في برنامج الولاء من بنده ماركت يقوم بتقديم القسيمة لأي فرع من فروع بنده للحصول على الفائزة أو استبدال قيمة القسيمة بالمنتجات التي يرغب بها ولكن لاستخدام تلك القسيمة شروط معينة.

شروط قسيمة برنامج الولاء بنده ماركت لاستخدامها

في حالة تجاوز قيمة مشتريات العميل ثلاثمائة ريال سعودي وفوزه بقسيمة شرائية من بنده ماركت وكان مشتركًا في برنامج الولاء من بنده يحق له استبدال قيمة تلك القسيمة ولكن حسب الشروط:

تستخدم قيمة القسيمة بأكملها مرة واحدة داخل الفرع لا تعمل بالتجزئة أو التقسيم. تستبدل القسيمة مرة واحدة. هناك فترة مسموحة لاستخدام قسيمة برنامج الولاء من بنده ماركت تكون مسجلة أسفل القسيمة لا يجوز استخدامها بعد انتهاء تلك الفترة. لا تستبدل القيمة المحددة بالقسيمة مقابل المال.

كم تبلغ قسائم برنامج الولاء من بنده ماركت

تم تحديد قيمة القسيمة التي يفوز بها العملاء المشتركين في برنامج الولاء من بنده ماركت بالشكل الآتي: