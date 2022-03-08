نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل تساقط الشعر وعلاجه بتكلفة بسيطة من البيت في خلال شهر واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تساقط الشعر وعلاجه ، مشكلة تعاني منها كثير من الفتيات وهناك أسباب وأنواع كثيرة سبب التساقط على حسب كل حالة وكل فتاة وعلى حسب العمر، وعليكي معرفة أسباب ونوع التساقط للحصول على الطريقة الصحيحة للعلاج المناسب، وأوضح خبراء العناية بالشعر أن هناك أنواع تساقط الشعر ووصفات طبيعية تعالج تساقط الشعر خلال شهر واحد وغير مكلفة.

أنواع تساقط الشعر وعلاجه التساقط الوراثي

التساقط الوراثي يرجع إلى اكتساب جينات موروثة من الوالدين ومن الممكن تمتد إلى الأجداد، ويكون على شكل فراغات في مقدمة الشعر ورجوع الشعر للخلف، وهنا يأتي معرفة نوع التساقط وأسبابه إلى تحديد طرق العلاج المناسبة حيث أن هذا السبب ونوع التساقط علاجه الوحيد هو العلاجات الموضعية التي تحتوي على مادة مينوكسيديل (Minoxidil) وهو دواء موسع لأوعية الدموية ويستخدم في علاج تساقط الشعر.

تساقط الشعر نقص فيتامينات

نفص الفيتامينات يرجع سببه إلى خلل بالهرمونات أو أستعمال مستحضرات ضارة بالشعر مثل البروتين ومستحضرات الكيماويات التي تضر بصحة الشعر، وهذا النوع من تساقط الشعر يظهر في شكل تساقط من جذور الشعر بشكل كبير وغير عادي لدرجة وجود الشعر المتساقط في كل مكان من المنزل وعلى مخدة السرير مما يجعلك تشعرين بالقلق.

علاج تساقط الشعر نتيجة نقص الفيتامينات

العلاج المناسب لهذا النوع والسبب في التساقط هو التغذية السليمة، واستخدام حمامات زيت طبيعية مناسبة لفروة الشعر بشكل مكثف على الأقل مرتين أسبوعيا، مع عدم استعمال أي نوع من المستحضرات التي تحتوي على الكيماويات مثل مادة السلفات والصوديوم و السيليكون وغيرها من المواد الضارة بالشعر، ومنع أستعمال الصبغات وماء الأكسجين التي تضر بالشعر.

علاج تساقط الشعر في شهر واحد بوصفات طبيعيىة

الوصفة الأولي عمل حمام زيت من مجموعة زيوت طبيعية وهي زيت الخروع، زيت الأرجان، زيت اليقطين، زيت الروز ماري، زيت جوز الهند، وزبدة الشيا.

نضع كمية مناسبة من خليط الزيوت كحمام زيت على الشعر ويدلك به فروة الشعر جيداً، ويترك على الشعر مدة لا تقل عن ساعتين ثم يغسل بنوع شامبو خالي من مادة السلفات، ويكرر عمل حمام زيت مرتين في الأسبوع.

الوصفة الثانية عمل خليط من الروز ماري ومن الزعتر البري بمقدار متساوي على كوب من الماء ويغلي على النار جيداً، بعد أن يبرد يوضع في زجاجة بخاخ، ويستخدم على جذور الشعر يوميا وهذا الخليط يوضع في الثلاجة لمدة أسبوع مع الاستعمال كل يوم على الشعر.

وسوف نتابع معكم دائما كل جديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج تساقط الشعر بأقل مجهود وأقل تكلفة وتعطي نتيجة فعالة في وقت قصير مما يجعلك تشعرين بالفرق في اقل مدة.