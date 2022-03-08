نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل النهائي.. للتخلص من رطوبة وعفن الحوائط بسهولة شديدة وبدون تكاليف بمكون سحري في المقال التالي

عمر شويل - جدة رطوبة وعفن الحوائط من المشاكل التي يتعرض لها الكثير, وتتراكم الرطوبة على الحوائط بسبب العديد من العوامل وتسبب تجمع البكتيريا وتكون العفن على الحوائط وانبعاث رائحة كريهة منه, وتزداد الرطوبة في فصل الشتاء بشكل كبير, وفي الآونة الاخيرة ازدادت عمليات البحث حول أفضل طريقة للتخلص من رطوبة الحوائط, وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها في البيت للتخلص من الرطوبة والعفن الملتصق بالحائط, وخلال السطور التالية سنعرض أفضل طريقة لطرد الرطوبة من البيت ومن الحوائط للحفاظ عليها.

كيفية التخلص من رطوبة الحوائط والعفن بسهولة بمكون سحري

الملح من المواد التي تمتص اي رطوبة على الحوائط ويساعد فى التخلص من العفن الموجود عليها, ويتم استخدام الملح مع النشادر فهذا الخليط من اقوي الخلطات التي تساعد في التخلص من الرطوبة وتقلل من أضرارها على الحوائط, ويمكن تحضير الوصفة واستخدامها بالطريقة التالية:-

يتم خلط معلقة من النشادر مع معلقة من الملح ويوضع الخليط على لتر من الماء ويقلب جيدا.

يوضع الخليط في زجاجة بخاخ ويرش على الحائط ويترك ربع ساعة وبعد ذلك باستخدام قطعة قماش خشنة حتى تزيل اي عفن ملتصق في الحائط.

أهم الطرق لطرد الرطوبة من البيت والتخلص من رطوبة الحائط

تهوية البيت بشكل يومي من العوامل الاساسية التي تساعد في التخلص من الرطوبة حيث تساعد تيارات الهواء والشمس في تجفيف والحوائط وبالتالي لا يظهر العفن عليها.