نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف وتلميع البوتاجاز في دقايق بخلطة سحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة سحرية تنظيف وتلميع البوتاجاز، تنظيف وتلميع البوتاجاز يعتبر من أكثر الأمور التي تشغل بال معظم ربات البيوت، لأنه أساس نظافة المطبخ، مما يجعلهم يستخدمون مواد كيماوية كثيرة لحل تلك المشكلة، ولكن تؤذي أيديهم، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال خلطة سحرية تساعدك على تنظيف وتلميع البوتاجاز في١٠ دقائق فقط.

تنظيف وتلميع البوتاجاز بالخل وقشر الليمون:

خليك الخل فعال للغاية، ويمكنك استخدامه عن طريق مزج نصف كوب كبير من الخل مع ربع كوب كبير من الماء، وملعقتان من الروزماري، وبعض قشر الليمون، ثم ضعيهم في زجاجة محكمة الغلق، ثم ضعيها جانبا لمدة سبع أيام، ثم وزعي الخليط على الأماكن التي تريدين تنظيفها، ثم اتركيه لمدة دقيقة وافركيه بالقماشة.

تنظيف وتلميع البوتاجاز بصودا الخبز والماء:

قومي بخلط ٨ ملاعق صغيرة من صودا الخبز مع ٧ أكواب كبيرة من الماء الفاتر جيدا، حتى يتكون خليط متجانس، ثم وزعي الخليط على المنطقة المراد تنظيفها، ثم افرميها بالسفنجة.

تنظيف وتلميع البوتاجاز باستخدام خل التفاح:

اخلطي كوب كبير من خل التفاح مع ربع كوب كبير من الماء العادي، ثم اسكبي نسبة كافية من الخليط على قطعة قماش، ثم افرمي بها الأماكن الغير نظيفة.

تنظيف وتلميع البوتاجاز بملح الليمون:

احضري ١٠ أكواب كبيرة من الماء، ثم ضيفي إليه ملعقتان صغيرتان من ملح الليمون، وخمسون جرام صابون سائل، وملعقتان صغيرتان بيكربونات صوديوم، ثم اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ثم ضعيها في زجاجة بها رذاذ، ثم وزعي الخليط على البقع، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة، ثم افركي البقع جيدا.

تنظيف عيون البوتجاز: