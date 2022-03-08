متى يأتي رمضان مرتين في السنة في اي عام؟.. فلكيًا حدث لا يتكرر كثيرًا

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عمر شويل - جدة بالتزامن مع اقتراب الشهر الفضيل أصبح البحث عن متى يأتي رمضان مرتين في السنة سؤال مهم بالنسبة إلى المسلمين التعرف على إجابته، حيث أن شهر رمضان أحد الأشهر العظيمة التي تأتي مرة واحدة بالعام، ولقد تم فرض الصيام به في شعبان من العام الثاني للهجرة بعد أن تم تحويل القبلة للكعبة.

وفي البداية لم يتم فرض الصيام للشهر كله بل جاء بشكل تدريجي حتى يكون الأمر سهل وبسيط على المسلمين، وكل عام ترد الكثير من الاستفسارات حول هذا الشهر الكريم، حيث يريد البعض معرفة موعد حضوره، بالإضافة إلى الحصول على معلومة مؤكدة حول حضوره مرتين بالعام الواحد.

متى يأتي رمضان مرتين في السنة في اي عام؟

في 2030 بناءً على الحسابات والتوقعات الفلكية يأتي شهر رمضان مرتين بالعام أحدها في 5 يناير والأخرى فى 26 ديسمبر والذي سيوافق 1452 هجريا، وبهذا يكون حدث غير معتاد ويمكن عدم حدوثه مرة أخرى إلا بعد سنوات طويلة.

موعد رمضان 2022

يبدأ شهر رمضان في 2 أبريل 2022 وعدد ساعات الصيام سوف تبلغ 14 ساعة و19 دقيقة تقريباً، ومع بداية شعبان يكون اقترب شهر رمضان، حيث يأتي بعد عدة أسابيع ولهذا ينتظره كثير من الأشخاص، كما يقومون باستقباله من خلال الاحتفالات والتجهيزات التي يتم عقدها كل عام مثل الفوانيس وهي وياميش رمضان وزينة، وبناءً على ذلك فإن عيد الفطر المبارك سوف يكون في 2 مايو 2022 وهذا بالنسبة إلى التوقعات الفلكية، أما بالنسبة إلى استطلاع الهلال فإنه سيكون في نهاية مارس.

شهر رمضان الفضيل

يعد شهر رمضان أحد أشهر الأشهر في العام، حيث يصومه كل المسلمين في جميع أرجاء العالم، كما يمارسون به العبادات التي تقربهم إلى الله بجانب أداء صلاة التراويح وقيام الليل والاستغفار، ويحتل هذا الشهر الكريم قيمة ومكانة مختلفة ومتميزة لدى الجميع، كما أنه يمتلك بعض الطقوس الخاصة به، وشهر رمضان يأتي بعد شهر شعبان كما أنه يعد أحد أركان الإسلام التي لا يمكن عدم تأديتها وهذا للثواب العظيم الذي يجنيه المسلم من القيام به.

عدد أيام صيام رمضان 2030

بناءً على التوقعات الفلكية تم توضيح أن عام 2030 سوف يكون العام الذي يأتي به رمضان مرتين، كما أن عدد أيام الصيام به تصل إلى 26 يوم كامل، وهذا بسبب وجود الشهر بالكامل بأول العام ووقوع 6 أيام من الشهر التالي في نهاية العام.