نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينتهي فصل الشتاء وبداية الربيع وتحسن الحالة الجوية 2022/1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد موجات البرد القارص، كثر التساؤل حول متى ينتهي فصل الشتاء ومتى يبدأ فصل الربيع، حيث تتحسن الأحوال الجوية، وتكون درجات الحرارة في حدود مناسبة تمكن الأسر من الخروج والتنزه والاستمتاع بالدفئ، وتعديل الأجواء بشكل عام، غير أننا سنكون مقبلين بعدها على فصل الصيف أن شاء الله، لتكون هناك ارتفاعات كبيرة في درجة الحرارة، وهو أمر قد لا يتحمله البعض، ليكون التساؤل وقتها متى يعود فصل الشتاء من جديد،

موعد انتهاء فصل الشتاء

وفق الحسابات الفلكية فإن الإجابة على متى ينتهي فصل الشتاء لعام 2022، يكون في تاريخ 20 مارس من كل عام، وأصبحنا على مشارف حلول فصل الربيع للقاطنين في نصف الكرة الأرضية الشمالي، والتي تشمل جميع الدول العربية والدول الأوربية، وفي هذا التاريخ يكون قد مر على موعد بداية فصل الشتاء ثلاثة أشهر، حيث أنه حسابياً يكون بدايته في 21 ديسمبر من كل عام، ويسبق فصل الشتاء، فصل الخريف وهو أيضا من الفصول التي قد تكون درجات الحرارة بها تتأرجح حول قيم متوسطة ما بين العلو والانخفاض.

موعد بداية فصل الربيع

يبدأ فصل الربيع من كل عام في 21 مارس، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر هو الأخر قبل حلول فصل الصيف، ويتسم فصل الربيع بالطقس المعتدل، ودرجات الحرارة التي تقارب المعدلات الطبيعية، لكن عادة ما تكون هناك تقلبات وموجات خماسينية كما يحدث في بعض الدول العربية ومنها مصر والسعودية، تثير للرمال والأتربة، والتي قد تسبب مشاكل للبعض خاصة من يعانون من أمراض مزمنة تتعلق بالجهاز التنفسي، وبخلاف ذلك يعد فصل الربيع هو الأجمل، حيث تخضر الأرض، وتتفتح الزهور، ويستمر فصل الربيع حتى 20 يونيو من كل عام

تحدث العديد من خبراء الأرصاد الجوية حول الظواهر الطبيعية والمناخية المؤثرة خلال فصل الربيع، وهي لم تختلف كثيراً عما ذكرناها، حيث تكون الظاهرة الأكثر ضرر متمثلة في هبوب الرياح المعروفة باسم رياح الخماسين، كما أن فرص سقوط الأمطار على المناطق تقل في حدتها، ويمكن للمواطنين في كل دولة عربية بالأخص السعودية ومصر والجزائر والإمارات والمغرب وتونس والأردن، متابعة التقارير التي تصدر على الموقع الرسمية لهيئات الأرصاد بكل دولة بمعرفة طبيعة الفترة القادمة والأحوال المناخية المؤثرة.